X!

Teiseks tõusnud Viljandi Metall jätkab kaotuseta

Võrkpall
Viljandi Metall
Viljandi Metall Autor/allikas: MTÜ SK VilVol/Facebook
Võrkpall

Viljandi Metall jätkas võrkpalli naiste meistriliigas võidukalt, alistades kodupubliku ees Barrus/Võru Võrkpalliklubi. Viljandlannad on võitnud mõlemad senised kohtumised ja tõusid liigatabelis teisele kohale.

Viljandi spordikeskuses peetud kohtumises kujunes kõige tasavägisemaks avageim, mille viljandlannad võitsid 25:22. Teises geimis kasvas võõrustajate paremus viiepunktiliseks ja geim lõppes 25:20. Kolmandas geimis enam külalistel Viljandi naiskonna hoogu pidurdada ei õnnestunud. Koduvõistkond loovutas vaid 13 punkti ja vormistas 3:0 (25:22, 25:20, 25:13) võidu, vahendab volley.ee.

Viljandi Metall võitis esimeses vastasseisus 3:1 tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viastoni ja Barrus/Võru Võrkpalliklubi 3:2 Viimsi/Tallinna Ülikooli.

Pühapäevase kohtumise järel jätkab põhiturniiri tabelijuhina TalTech/Nordaid, kes on võitnud mõlemad senised mängud geimigi loovutamata ja kogunud kuus punkti. Sama punktisummaga tõusis teiseks Viljandi Metall, kellel on samuti kaks võitu, kuid üks kaotatud geim.

Kolmandal kohal paikneb Rae Spordikool/Viaston kuue punktiga, olles võitnud kolmest kohtumisest kaks. Neljandat kohta hoiab ühe mänguga kolme punkti võtnud Tartu Ülikool/Bigbank.

18. novembril kell 19 mängivad Viimsi Koolis koduvõistkond Viimsi/Tallinna Ülikool ja Viljandi Metall.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

võrkpalliuudised

10:40

Teiseks tõusnud Viljandi Metall jätkab kaotuseta

15.11

Tartu Ülikool/Bigbank pidi Balti liigas tunnistama tiitlikaitsja paremust

15.11

Rae tõusis Balti liiga liidriks, TÜ/Bigbank võitis Lätis põnevusmängu

15.11

Võru lülitas karikasarjas Selveri konkurentsist ja jõudis poolfinaali

14.11

TalTech/Nordaid alistas pealinna derbis Viimsi/Tallinna Ülikooli

13.11

Marie Miileni servid aitasid Audentese Balti liigas esimeste punktideni

13.11

Rannavõrkpallurid Hollas ja Remmelg tõmbasid karjäärile joone alla

13.11

Audentes/Solarstone'ist jagu saanud esiliigaklubi jõudis karika poolfinaali

12.11

TÜ/Bigbank alistas Audentese ja tõusis Balti liigas teiseks

11.11

Pärnu alustas eurosarja kindla võiduga

10.11

Kahegeimilise edu käest andnud Tartu alustas eurosarja raske võiduga

09.11

Venno alustas uues riigis edukalt, Viiber pälvis Saksamaal MVP auhinna

09.11

Tartu Bigbank alustab eurosarja võõrsil Šveitsi klubi Näfelsi vastu

08.11

Tatrik tähistas isadepäeva võrkpallisaalis: tahan lastega kaasas käia

08.11

Naiste karikavõistlustel selgus viimane poolfinalist

videod

sport.err.ee uudised

10:40

Teiseks tõusnud Viljandi Metall jätkab kaotuseta

10:14

Glinka langes edetabelis 200 parema seast välja

09:49

LeBron James tõusis kõigi aegade sööduandjate tabelis kolmandaks

09:14

Shelton teenis aastalõputurniiril karjääri esimese võidu

08:54

Juunioride maailmameister Revo Maimre krooniti 9-palli Eesti meistriks

08:32

19-aastane Andrejeva võitis settigi kaotamata WTA finaalturniiri

08:08

Inglismaa lõpetas maailmameister Hispaania võimsa seeria

15.11

Lumelaudur Anga on uue MK-hooaja ootel: julgen rohkem teha

15.11

Kurlingupaar Kaare - Lill teenis õiguse esindada Eestit segapaaride MM-il

15.11

Koondise mängujuht Asi 35-punktilise võidu järel: oleme võimelised mängima kõrgemat korvpalli

15.11

Tomingas Idre võistlusest: hea peaproov Otepää tingimusteks

15.11

ETV spordisaade, 15. november

15.11

Jürgen Henn: meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast

15.11

Eesti noorjudokad tõid suurturniirilt 18 medalit

15.11

Hugo Toom tegi Poolas tubli debüüdi, Drell madistas Žalgirisega

loetumad

15.11

Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

15.11

Zahkna teenis Rootsis olümpiavõitjate ees esikoha

15.11

Ermits alistas Idre sprindivõistluses Tomingase ja Külma

15.11

Selgus Eesti laskesuusakoondise koosseis MK-sarja avaetapiks

14.11

Hinnatud suusatreener: Ruka võiks kaotada MK-etapi korraldusõiguse

15.11

Zahkna: läksin täna rajal riskima

15.11

Jäähoki juunioride MM toimub ilma Venemaata

14.11

Eesti naiste korvpallikoondis sai EM-valiksarjas suure võidu

15.11

Ronaldota Portugal jäi kodupubliku ees häbisse

08:08

Inglismaa lõpetas maailmameister Hispaania võimsa seeria

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo