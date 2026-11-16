Teiseks tõusnud Viljandi Metall jätkab kaotuseta

Viljandi Metall jätkas võrkpalli naiste meistriliigas võidukalt, alistades kodupubliku ees Barrus/Võru Võrkpalliklubi. Viljandlannad on võitnud mõlemad senised kohtumised ja tõusid liigatabelis teisele kohale.

Viljandi spordikeskuses peetud kohtumises kujunes kõige tasavägisemaks avageim, mille viljandlannad võitsid 25:22. Teises geimis kasvas võõrustajate paremus viiepunktiliseks ja geim lõppes 25:20. Kolmandas geimis enam külalistel Viljandi naiskonna hoogu pidurdada ei õnnestunud. Koduvõistkond loovutas vaid 13 punkti ja vormistas 3:0 (25:22, 25:20, 25:13) võidu, vahendab volley.ee.

Viljandi Metall võitis esimeses vastasseisus 3:1 tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viastoni ja Barrus/Võru Võrkpalliklubi 3:2 Viimsi/Tallinna Ülikooli.

Pühapäevase kohtumise järel jätkab põhiturniiri tabelijuhina TalTech/Nordaid, kes on võitnud mõlemad senised mängud geimigi loovutamata ja kogunud kuus punkti. Sama punktisummaga tõusis teiseks Viljandi Metall, kellel on samuti kaks võitu, kuid üks kaotatud geim.

Kolmandal kohal paikneb Rae Spordikool/Viaston kuue punktiga, olles võitnud kolmest kohtumisest kaks. Neljandat kohta hoiab ühe mänguga kolme punkti võtnud Tartu Ülikool/Bigbank.

18. novembril kell 19 mängivad Viimsi Koolis koduvõistkond Viimsi/Tallinna Ülikool ja Viljandi Metall.