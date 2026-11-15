Rae tõusis Balti liiga liidriks, TÜ/Bigbank võitis Lätis põnevusmängu

Elme Messer naiste võrkpalli Balti liigas oli laupäev Eesti naiskondade päralt, kui võidu teenisid nii Rae Spordikool/VIASTON, Tartu Ülikool/Bigbank kui Audentese SG/NT. Rae naiskond jätkab hooaega kaotuseta ja tõusis tabeliliidriks, tartlannad teenisid võõrsil väärtusliku võidu seni kaotuseta püsinud RSU üle.

Mullu meistriks kroonitud Rae Spordikool/VIASTON jätkas võidukat Balti liiga hooaega, alistades Tuule spordihoones Riia Võrkpallikool/LU 3:0 (25:17, 25:21, 25:23). Rae naiskonnale oli see kolmas järjestikune võit ja senise kolme kohtumisega on vastastele loovutatud vaid üks geim, vahendab volley.ee.

Avageimis haarasid võõrustajad kiirelt initsiatiivi, minnes 10:4 ja 17:9 juhtima ning võites geimi 25:17. Teises geimis püsis Rae esindus samuti kindlalt ees ja jäi peale 25:21. Kõige põnevamaks kujunes kolmas geim, kus Riia naiskond pääses lõpuosas 21:19 juhtima. Rae võistkond suutis kaotusseisust välja tulla ja võitis geimi 25:23, vormistades kolmegeimilise võidu.

Võitjate resultatiivseim oli 13 punktiga Anna Gontsarova, kelle arvele jäi 28-protsendilise efektiivsusega kümme rünnakupunkti. Brita Männilaan lisas 12 punkti, Liis Kiviloo 11 ja Maria Säästla üheksa punkti. Kiviloo paistis silma nelja blokipunkti ja 67-protsendilise rünnakuefektiivsusega. Külaliste resultatiivseim oli 17 punktiga Renate Kate Kruklite.

Rae naiskonna tugevuseks oli seekord blokimäng, kus koguti kümme punkti vastase viie vastu. Ka rünnakul olid paremad võõrustajad, lüües punktiks 42 protsenti rünnakutest. Riia võistkonna rünnakuefektiivsus oli 32%.

Võrkpalli naiste Balti liiga: Rae Spordikool/Viaston – Audentese SG/NT Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tartu naiskond teenis võõrsil väärtusliku võidu, alistades 3:1 (23:25, 25:22, 29:27, 25:19) tulemusega seni mõlemad kohtumised võitnud RSU. Tartlannadele oli see ühe kaotuse kõrvale kolmandaks võiduks.

Avageim kulges tasavägiselt, kuid lõpuosas oli kindlam 2024. aasta meister RSU, kes võitis 25:23. Teises geimis haaras Tartu naiskond napi initsiatiivi ja viigistas 25:22 võiduga mänguseisu. Kohtumise murdepunktiks kujunes kolmas geim, kus tartlannad jäid 19:21 ja 21:24 kaotusseisu, kuid suutsid seejärel geimi enda kasuks pöörata ja võita 29:27. Kokku päästis Eesti võistkond kolmandas geimis kuus geimpalli. Neljandas geimis asus Emajõelinna võistkond 21:18 juhtima ja vormistas 25:19 võiduga kohtumise lõpptulemuse.

Võitjate parim oli 22 punktiga (+13) Nora Lember, kelle arvele jäi 17 rünnakupunkti ja neli serviässa. Ave Kuusk aitas 17, Lill Kandimaa 13 ning Annabel Huik ja Katariina Vengerfeldt võrdselt üheksa punktiga. Kandimaa säras viie blokipunktiga, aidates külalistel koguda kokku 11 blokipunkti Riia naiskonna üheksa vastu. RSU poolel kogus suurima punktisumma Katrina Paula Krustkalne, kelle arvele kogunes 20 punkti.

Mõlema naiskonna rünnakuefektiivsus oli 33%, kuid tartlannad olid paremad servil, kogudes 11 serviässa. RSU lõi viis serviässa.

Võrkpalli naiste Balti liiga: TÜ/Bigbank – RVS/LU Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Audentese SG/NT kirjutas teist päeva järjest tabelisse kolm võidupunkti, alistades kodusaalis 3:0 (25:21, 25:17, 25:21) Läti noortevõistkonna. Eesti võistkonnale oli see teine järjestikune võit pärast eilset 3:1 paremust Riia Võrkpallikool/LU üle.

Avageimis võttis Audentes 18:13 eduseisu ja hoidis seda geimi lõpuni, võites 25:21. Teises geimis oli võõrustajate ülekaal kindlam ja geim võideti 25:17. Kolmandas geimis püsis Läti naiskond pikalt mängus, jõudes 15:15 viigiseisuni, kuid seejärel pääses Audentes juhtima ja enam lätlannasid järgi ei lubanud – tasuks 25:21 geimivõit.

Siret Kaukver panustas võitu 13 punkti, millest 12 tulid rünnakul. Kertu Stamm assisteeris kümne punktiga, sealhulgas viie blokipunkti ja kolme serviässaga. Elisabeth Tomson lõpetas mängu üheksa punktiga, tuues neli blokipunkti. Alise Armale vastas Läti võistkonna särgis 12 punktiga.

Audentes oli vastastest üle eelkõige blokis, kogudes kümme blokipunkti. Lätlannad teenisid blokis kaks punkti. Rünnakuefektiivsus oli Eesti naiskonnal 37% ja külalistel 29%.

Laupäevaste kohtumiste järel tõusis Rae Spordikool/VIASTON üheksa punktiga teiselt kohalt põhiturniiri liidriks. Sama palju punkte kogunud Tartu Ülikool/Bigbank kerkis kolmandalt kohalt teiseks, kuid on pidanud ühe kohtumise rohkem. Kolmandaks langes seitse punkti saavutanud valitsev meister Kaunase VDU.

Audentese SG/NT tõusis teise järjestikuse võiduga kuuendalt kohalt neljandaks, olles kogunud nelja kohtumisega kuus punkti. Riia Võrkpallikool/LU langes neljandalt kohalt viiendaks ja RSU viiendalt kuuendaks. Tabeli viimasel kohal jätkab kõik kuus mängu kaotanud Läti noortevõistkond.

Pühapäeval kell 12 ootab Tartu esindust Kaunases ees kohtumine Kaunase VDU-ga.