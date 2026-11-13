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Rannavõrkpallurid Hollas ja Remmelg tõmbasid karjäärile joone alla

Rannavõrkpall
Liisa Remmelg ja Heleene Hollas
Liisa Remmelg ja Heleene Hollas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Eesti viimaste aastate parim rannavolleduo Heleene Hollas – Liisa Remmelg teatas sotsiaalmeedias, et on otsustanud sportlaskarjäärile joone alla tõmmata.

Hollas ja Remmelg mängisid koos üle kümne aasta ja tulid mitmel korral Eesti meistriks, esimest korda 2016. aastal ning viimati mullu suvel. Lisaks on nad võitnud medaleid MK-etappidelt, 2025. ja 2026. aastal mängisid nad rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlustel.

"Oleme mõlemad otsustanud oma sportlaskarjääri lõpetada ning uuele rannavollehooajale enam vastu ei lähe," teatasid Hollas ja Remmelg Instagramis. "Tippsport nõuab väga suurt pühendumist ja seda põlemist, mis meid kõik need aastad tagant on tõuganud, ei ole meis praegu enam piisavalt. Poolikult me aga jätkata ei taha. Ja ega tippspordis saagi… Nii et tõmbame otsad kokku ja vaatame, mida muud põnevat elul pakkuda on!"

"Selja taha jääb rohkem kui kümme aastat koos mängimist. Selle aja jooksul oleme ilmselt veetnud üksteisega rohkem aega kui kellegi teisega. Oleme koos treeninud, reisinud, võitnud, kaotanud, naernud, nutnud, bestikad olnud ja samal ajal ka üksteist parasjagu närvi ajanud," kirjutasid nad. "On olnud hetki, mil oleme olnud 100% enesekindlad ja kõik on tundunud võimalik, ning hetki, mil pole tahtnud isegi väljakule minna, sest mitte miski pole välja tulnud. Oleme saanud elada päris erilist elu ja kogeda emotsioone, mida ilmselt naljalt kusagilt mujalt ei saa. Ja kuigi see pole alati sugugi lihtne olnud, kaalub hea ikkagi halva üles ning me ei vahetaks neid aastaid millegi vastu."

"Rannavolle on andnud meile palju rohkem kui ainult sportlikud tulemused. Oleme saanud näha maailma (niivõrd-kuivõrd), tutvuda paljude ägedate inimestega, panna end proovile ja õppida nii enda kui teineteise kohta rohkem, kui oleksime osanud arvata," jätkasid Hollas ja Remmelg. "Kõik see poleks olnud võimalik ilma meie toetajate ja inimesteta meie selja taga. Suur-suur-suur aitäh kõikidele meie treeneritele ja toetajatele läbi aegade, peredele, sõpradele ning kõigile, kes on meile kaasa elanud. Oleme saanud seda teekonda jagada nii paljude toredate inimestega ja selle üle on meil nii-nii hea meel. Oleme uhked, tänulikud, veidi kurvad, aga ka põnevil, mis meid ees ootab! Oli äge! Aitäh kõigile, kes meiega kaasas olid!"

Toimetaja: Maarja Värv

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