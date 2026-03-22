Vikersundi lennumäe võistlus jäeti kõva tuule tõttu ära

Pühapäeva õhtul oleks pidanud Norras Vikersundis toimuma suusahüpete MK-sarja lennumäe võistlus, aga mehi liiga kõva tuule tõttu torni ei lubatud.

Pühapäeval peeti Vikersundis küll naiste võistlus ära, aga tuul mängis juba siis rolli. Esikoha võttis lõpuks norralanna Eirin Maria Kvandal (231,5 m; 236,2 p), edestades sloveen Nika Prevci (220,5 m; 232,1 p) ning norralanna Anna Odine Strömi (215 m; 223,2 p).

Õhtuks olid olud aga veelgi keerulisemaks läinud ja rahvusvaheline suusaliit (FIS) teatas, et meeste võistlus jäetakse ära. Stardinimekirjas oli ka eestlane Artti Aigro.

Suusahüpete MK-hooajal on jäänud seega pidada vaid traditsiooniline finaaletapp Planicas, mis toimub 26.-29. märtsini.

Sloveen Domen Prevc kindlustas MK-sarja üldvõidu juba 6. märtsil ning on enne Planica etappi kogunud 1968 punkti. Jaapanlane Ryoyu Kobayashi lõpetab tõenäoliselt teisel kohal (1173 p), sest vahe Daniel Tschofenigiga (1049 p) on 124 punkti. Heitlus kolmanda koha nimel võib aga tulla pingeline, sest jaapanlane Ren Nikaido (1015 p) jääb Tschofenigist 34 punkti kaugusele.

Naised peavad Planicas ühe võistluse, Nika Prevc on suure kristallgloobuse kindlustanud, teise koha saab jaapanlanna Nozomi Maruyama ning kolmanda Anna Odine Ström.