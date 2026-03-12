Hästi alustanud Djokovic kaotas Indian Wellsis tiitlikaitsjale

Viimati kümme aastat tagasi Indian Wellsis karikat kergitanud Djokovic kohtus kolmapäeval mulluse võitja britt Jack Draperiga (ATP 14.). Serblane võitis avaseti 6:4, aga kaotas järgmise 4:6. Otsustav kolmas sett sai lõpplahenduse tie-break'is, kus Djokovic jäi 1:3 kaotusseisu, võitis seejärel kolm punkti järjest, kuid kaotas lõpuks 5:7.

"Ma ei tunne veel, et mängiksin nii nagu tahaksin mängida. Tänase matši võitsin puhtalt tänu tahtejõule," ütles Draper. "Tundsin, et publik toetas mind ja see andis usku, et suudan võita. Olin väga lähedal sellele. Paar väikest viga minu poolt, aga selline on tennis," rääkis Djokovic.

Draper kohtub veerandfinaalis venelase Daniil Medvedeviga (ATP 11.), kes võttis veenva 6:2, 6:4 võidu ameeriklase Alex Michelseni (ATP 44.) üle.

Maailma esireket Carlos Alcaraz sai pooleteist tunniga 6:1, 7:6 (2) jagu Norra esinumbrist Casper Ruudist (ATP 13.). Alcarazi järgmiseks vastaseks on britt Cameron Norrie (ATP 29.), kes saatis 6:4, 6:2 võiduga reketeid pakkima austraallase Rinky Hijikata (ATP 117.).

Ülejäänud veerandfinaalides võtavad omavahel mõõtu Arthur Fils (ATP 32.) - Alexander Zverev (ATP 4.) ja Learner Tien (ATP 27.) - Jannik Sinner (ATP 2.).

Naiste turniiril pääsesid Jelena Rõbakina (WTA 3.) ja Elina Svitolina (WTA 9.) loobumisvõiduga kaheksa parema hulka. Rohkem pidid vaeva nägema Jessica Pegula (WTA 5.) ja Iga Swiatek ( 2.), kes alistasid vastavalt Belinda Bencici (WTA 12.) 6:3, 7:6 (5) ja Karolina Muchova (WTA 13.) 6:2, 6:0.

Swiatek kohtub veerandfinaalis Svitolinaga ja Pegula madistab Rõbakinaga. Maailma esinumber Arina Sabalenka läheb vastamisi Victoria Mbokoga (WTA 10.) ning Linda Noskoval (WTA 14.) seisab ees vastasseis turniiri suurüllatajaga, kvalifikatsioonist alustanud Talia Gibsoniga (WTA 112.), kes on juba seljatanud kolm asetusega vastast.