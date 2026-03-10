X!

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

Suusahüpped
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Suusahüpped

Teisipäeval Otepääl toimunud suusahüpete Eesti meistrivõistlustel tuli teist korda Eesti meistriks Kaimar Vagul.

Koondisekaaslase Artti Aigro puudumisel oli 18-aastane Vagul kindel favoriit esikohale. Ta hüppas avavoorus 90,5 meetrit ja lendas teises voorus meetri jagu kaugemale, teenides kokkuvõttes võidu 237 punktiga.

Vagul edestas teise koha saanud Martti Nõmmet 27 punktiga. Kolmanda koha pälvis 17-aastane kahevõistleja Fred Gustavson. "Peamine eesmärk oli kindlustada oma teine meistritiitel ja loomulikult teha häid hüppeid, mis seekord ei õnnestunud," rääkis Vagul ERR-ile.

Rahulolematust valmistas maandumine. "Pärast noorte MM-i Lillehammeris olen millegi pärast täiesti kaotanud usalduse oma maandumisse. Olen sellega nüüd kakelnud. Kaklesin Lahti MK-etapil ja kaklesin ka siin. Hakkan kõvasti vaeva nägema, et saaksin hooaja lõpuks usalduse maandumisse tagasi," selgitas värske Eesti meister.

Toimetaja: Henrik Laever

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

