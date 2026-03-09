X!

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

Mäesuusatamine
Tormis Laine
Tormis Laine Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Mäesuusatamine

Mäesuusataja Tormis Laine lõpetab koostöö rahvusvahelise eratiimiga Global Racing Ski Team.

Sel nädalavahetusel pani Laine Sloveenias Kranjska Goras punkti tänavusele maailmakarikahooajale. Läbimurdelise 2024/2025 hooaja tuules algas ka tänavune hooaeg punktikohtadel: Austrias Söldenis oli Laine suurslaalomis 23. kohal ja USA-s Copper Mountainil 28. kohal. Hooaeg ei jätkunud aga samavõrd edukalt. Põhjuseid on Laine analüüsinud kogu hooaja vältel ning jõudnud järeldusele, et on aeg teha sportlaskarjääris muudatusi.

"Neli aastat rahvusvahelise Global Racing eratiimiga on olnud minu arengus märgilise tähtsusega. Olen tänulik treeneritele ja tiimiliikmetele, kellega ühise töö tulemusena on minul ja Eestil esimesed maailmakarikapunktid ning usk sellesse, et suudame mäesuusatamises pürgida kõrgemale kui kunagi varem," ütles Laine pressiteate vahendusel.

"Järgmisele tasemele jõudmiseks vajan aga uut lähenemist – nii treeningutel, võistlusplaani koostamisel kui varustuse valimisel," lisas ta.

Läbirääkimised uueks hooajaks sobiva treeneri ja tiimi leidmiseks on alanud. Täpsematest sammudest annab Laine teada esimesel võimalusel.

Toimetaja: Maarja Värv

