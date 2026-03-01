Sofia Goggia astus tubli sammu kristallgloobuse suunas

Mäesuusatamise naiste maailmakarikaetapil Soldeus võitis ülisuurslaalomi itaallanna Sofia Goggia (1.25,95), kes edestas Emma Aicherit (Saksamaa; +0,24) ja Kajsa Vickhoff Lied (+0,31).

33-aastase Goggia jaoks oli tegemist hooaja teise võiduga ülisuurslaalomis. Esimene tuli jõulude eel Prantsusmaa mäesuusakeskuses Val d'Isere'is. Ühtlasi oli tegemist väikese lohutusega pärast seda, kui olümpiamängude ülisuurslaalomis tuli katkestada.

Goggia on 420 punktiga ka MK-sarja ülisuurslaalomi arvestuse liider. Uus-Meremaa mäesuusataja Alice Robinson jääb temast kaks sõitu enne hooaja lõppu 84 silma kaugusele. Soldeus pidi Robinson leppima seitsmenda kohaga (+0,94).

Esikolmiku ja tema vahele mahtusid veel Corinne Suter (Šveits; +0,60), Laura Pirovano (Itaalia; +0,77) ja Ester Ledecka (Tšehhi; +0,78).

Nädala pärast kogunevad maailmaparemad naismäesuusatajad Itaalias Val di Fassas, kus on kavas kaks kiirlaskumist ja üks ülisuurslaalom.

Mehed pidid pühapäeval kihutama samal distsipliinil Garmisch-Partenkirchenis, kuid tiheda udu tõttu lükati võistlus edasi.