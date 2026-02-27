Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

X!

Eesti suusahüppaja Artti Aigro jätkas maailma karika hooaega ning tegi seda hea hooga, teenides Austrias Kulmis kindlalt koha 40 parema hulgas.

26-aastane eestlane maandus lennumäel 203 meetri kaugusel ning teenis 179,2 punkti. Oma hüppe järel oli ta üldarvestuses neljas ning kindlustas omale koha põhivõistlusel, kuid libises lõpuks 56 mehe konkurentsis 24. kohale.

Parima lennuga sai hakkama austerlane Stephen Embacher, kes teenis oma 219-meetrise lennu eest 210,4 punkti. Esikolmikusse mahtusid veel jaapanlane Naoki Nakamura (218,5 m; 208,9 p) ja Milano Cortina olümpial suure mäe võistluse võitnud MK-sarja liider Domen Prevc (208,5 m; 205,3 p).

Esikolmikule järgnesid austerlased Daniel Tschofenig (212 m; 205 p) ja Maximilian Ortner (220,5 m; 200,5 p). Milano Cortina olümpial normaalmäel pronksi võitnud šveitslane Gregor Deschwanden oli 220-meetrise õhulennuga (200,2 p) kuues. Normaalmäel olümpiavõitjaks tulnud sakslane Philipp Raimud sai 206-meetrise hüppega 186,3 punkti ja 17. koha.

Põhivõistlus toimub laupäeva pärastlõunal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

