Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

Freestyle-suusatamine
OM2026: Freestyle-suusatamise rennisõidu treening
OM2026: Freestyle-suusatamise rennisõidu treening Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia
Freestyle-suusatamine

Eesti sportlased võtavad osa 26. veebruarist 7. märtsini Kanadas Calgarys toimuvatest lumelaua ja freestyle-suusatamise juunioride maailmameistrivõistlustest.

Lumelauaspordis esindavad Eestit Uko Hommik, Gregor Parts, Robin-Christopher Raimo, Laura Anga, Triinu Marta Oiderma ja Maarja Liis Rahumeel. Kõik sportlased võistlevad kolmel alal: Big Air'is, pargisõidus ja reilivõistlusel.

Freestyle-suusatajatest on stardis Harri Tammemägi (Big Air, pargisõit ja rail event), Karl Kristjan Kotka (rail event) ja Grete-Mia Meentalo (Big Air, pargisõit, reilivõistlus, rennisõit).

Sportlasi juhendab treener Ranno Maasikmets.

Toimetaja: Anders Nõmm

