Rally Estonia kuulub WRC kalendrisse ka järgmisel hooajal

Sarnaselt tänavusele kuulub järgmisel hooajal MM-kalendrisse 14 rallit, aasta algab traditsiooniliselt Monte Carlo, Rootsi ja Keenia rallidega.

Sel aastal ralli EM-sarja kuulunud Horvaatia ralli on järgmisel hooajal MM-sarja neljandaks ralliks, millele järgneb asfaldiralli Kanaari saartel. Mai alguses kihutatakse Portugalis ning kuu viimasel nädalavahetusel Jaapanis, kus varem on käidud hooaja lõpus novembris.

Järgmise aasta Rally Estonia kuulub kalendrisse 16.-19. juulil; enne seda, 25.-28. juunil sõidetakse Kreekas ning Soomesse liiguvad sõitjad 30. juulist 2. augustini toimuvaks ralliks. Lõuna-Ameerika kalendrisse kuuluvad Paraguay ja Tšiili rallid, Jaapaniga on sisuliselt koha vahetanud nüüd oktoobri alguses toimuv Itaalia ralli ning hooaeg lõppeb 11.-14. novembrini toimuva Saudi Araabia ralliga.

"Tahaks öelda, et me 2026. aastal liiga suuri muutusi ei tee, kommenteeris Rally Estonia direktor Urmo Aava Delfi Spordile. "Et teha suurt muutust, vajame pikemat kindlust. Mida pikemat lepingut sa tahad, seda kallim see on. Eelarveliselt on vaja kõigil osapooltel rohkem pingutada: meie peame iga aastaga müüma rohkem pileteid ja riik panustab selleks, et rallil on majandusmõju. Eelarve suurendamise eest peame üheskoos seisma," lisas ta.

Kalendrist on langenud tänavu 16.-19. oktoobrini toimuv Kesk-Euroopa ralli, mille korraldajad on põhjenduseks toonud majanduslikud tingimused. Silmapaistvaks puudujaks on USA, kuhu kolimist peab WRC Promootor üheks peamiseks eesmärgiks; samuti ei kuulu kalendrisse Suurbritannia ega Iirimaa, kuigi DirtFishi sõnul loodetakse sarja naasta 2027. aastaks.

Autoralli MM-sarja 2026. aasta võistluskalender:

22.-25. jaanuar: Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar: Rootsi ralli

12.-15. märts: Keenia ralli

9.-12. aprill: Horvaatia ralli

23.-26. aprill: Kanaari saarte ralli

7.-10. mai: Portugali ralli

28.-31. mai: Jaapani ralli

25.-28. juuni: Kreeka ralli

16.-19. juuli: Rally Estonia

30. juuli-2. august: Soome ralli

27.-30. august: Paraguay ralli

10.-13. september: Tšiili ralli

1.-4. oktoober: Itaalia ralli

11.-14. november: Saudi Araabia ralli