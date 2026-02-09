Romet Jürgenson: Rootsi ralli ei ole nii rusuv kui mõni teine

Romet Jürgenson ja Siim Oja alustasid uut hooaega jaanuari lõpus legendaarse Monte Carlo ralliga, kus nad varem võistelnud polnud, seal saavutati Rally2 arvestuses üheksas koht. Rootsi MM-etapil on nad rajal, aga juba kolmandat korda ning teist korda Rally2 autoga, seega on ettevalmistus sellevõrra lihtsam.

"Sõitjana on mul ikkagi oluliselt lihtsam tulla Rootsi juba teisel korral Rally2 autoga, et olen siin ikkagi korra sõitnud ja tean, mida see endast kujutab. Paljud legendid on olemas eelmistest aastatest, ei ole nii palju juurde kirjutamist ja ka kaardilugeja mõttes ei pea seda infot nii palju sisse panema. Stressi on muude aspektidega ja saab rohkem sõidule ja performancile keskenduda," rääkis Jürgenson.

Rootsi lumiseid teed on Jürgensoni jaoks nauditavamad kui Monte Carlo jäised teed. "Ta ei ole kindlasti nii rusuv ralli kui mõni teine. Montega ei saa võrrelda. Siin on oluliselt rohkem seda nautimist. Kui olud on head ja lumevallid on ümber, siis on selline kerge turvalisuse faktor ka juures, et toob sind tagasi ja võib ka muidugi hammustada ja jääd sinna kinni, aga tegelikult on see oluliselt nauditavam ralli kui mõni muu."

Kaks aastat tagasi juunioride MM-sarjas oli Jürgenson Rootsis teisel kohal. Eelmisel hooajal sõideti samal MM-etapil välja Rally2 arvestuses seitsmes koht. Selleks korraks on eesmärgid kõrgemad.

"Kindlasti teha parem tulemus kui eelmisel aastal. Kui kõik klapib, siis tahaks mingitel katsetel näidata häid aegu ja miks mitte sihtida ka mõnda katsevõitu. Teisel aastal ikka peaksime sellele keskenduma ja see üldtulemus... Eks see sõltub paljudest asjadest, aga esiviisik on eesmärk ja kui saaks mingi hetk juba poodiumi tempos püsida, siis oleks juba rahul," sõnas Jürgenson.

Rootsi MM-etapp algab sel neljapäeval ning kestab pühapäevani.