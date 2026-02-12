X!

Neuville oli Rootsi ralli testikatsel nobedaim, Jürgenson oma klassi kuues

Neljapäeval toimus Rootsis Umea linnas tänavuse MM-ralli testikatse ning Hyundai mehed näitasid kiireimat minekut. Samas tegid nad ka viis läbimist.

Neuville'i ajaks jäi 3,07-kilomeetrisel testikatsel viiendal läbimisel 1.51,8, millega edestas tiimikaaslast Adrien Fourmaux'd (1.52,1) 0,3 sekundiga. Esapekka Lappi parimaks ajaks jäi 1.52,7, mille soomlane sõitis välja neljandal läbimisel.

"See polnud ideaalne testikatse," ütles Neuville. "Aga saime veidi tunnetust kätte, seegi asi. Ma pole päris mitu nädalat sõitnud, olen lihtsalt autos olemise üle õnnelik."

Rally1 autod läksid rajale pärast madalama võistlusklassi masinaid, mis tegi teeolud tippsõitjate jaoks parajalt libedaks. "Loodetavasti pole terve ralli selline!" hüüdis Lappi. "Pidurdades ei leia üldse pidamist, aga ega paksu lumega polegi vahet. Peame lihtsalt sõitma."

Kolmanda läbimise järel, mis jäi Toyota sõitjate jaoks viimaseks, olid veel kiireimad Elfyn Evans (1.52,7) ja Takamoto Katsuta (1.52,9). Nende järel oli lõpparvestuses Josh McErlean (M-Sport Ford; 1.53,2), kellele järgnes hooaja avaralli võitnud Oliver Solberg (Toyota; 1.53,8).

Ainsa eestlasena võistleb Rootsi rallil Romet Jürgenson ja kaardilugeja Siim Oja, kes said Fordi Rally2 autoga kokkuvõttes 17. koha (2.00,9) ja oma võistlusklassis kuuenda koha. Eestlased hooaja avarallil Monte Carlos WRC2 sarja punkte ei kogunud, aga Rootsis on nad ka selles klassis registreeritud.

Rootsi MM-etapp algab neljapäeval ning kestab pühapäevani.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Neuville oli Rootsi ralli testikatsel nobedaim, Jürgenson oma klassi kuues

