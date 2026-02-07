Vargad tagastasid norralaste kraami koos vabanduste ja šokolaadidega

Norra suusahüppajaid tabas enne Milano Cortina olümpiamänge kummaline vahejuhtum, kui Willingeni MK-etapil varastati neilt varustust, mis hiljem koos vabandustega tagastati.

Murdmaasuusatajad hüppasid enne olümpiat viimati nädala eest Willingenis, kus pikanäpumehed võtsid norralaste kiivreid, suusaprille ja suusasaapaid. Teiste seas läks kaduma ka Marius Lindviki ja Johann Andre Forfangi varustust, vahendab Aftenposten.

Mõned päevad hiljem sai Norra koondis aga Willingeni etapi korraldajate vahendusel paki, kus oli nende varastatud kraam. Teo toimepanijad raputasid endile tuhka pähe ja nimetasid oma käitumist väga rumalaks, viidates selle juures suures koguses alkoholi tarbimisele, mistõttu nad detaile väga ei mäletanud.

Küll aga lisati, et sportlasi ei soovitud kuidagi kahjustada ja Norra koondiselt palutakse "siiralt vabandust". Lisaks kirjale olid karbis hüvituseks ka mõned šokolaadid.

Milano Cortina olümpiamängudel toimub meeste normaalmäe võistlus 9. ja suure mäe võistlus 14. veebruaril. Lisaks on kavas 10. veebruaril segavõistkondade võistlus ja 16. veebruaril paarisvõistlus.