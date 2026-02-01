X!

Domen Prevc domineeris MK-sarjas ka olümpia eelõhtul

Domen Prevc Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Suusahüpete meeste tänavuse hooaja valitseja Domen Prevc võitis pühapäeval maailmakarikaetapi Willingenis, hüpates 147 ja 152 meetrit ning kogudes 293,0 punkti.

See tähendab, et Nelja hüppemäe turnee üldvõitja teenis Willingenis esikoha mõlemal päeval. Kuna ta oli edukas ka paari nädala eest Sapporos, siis läheb sloveen olümpiale vastu olukorras, kus ta on võitnud neli MK-etappi järjest.

Prevc oli ka pühapäeval suveräänne valitseja, sest teiseks tulnud jaapanlane Ren Nikaido kogus 261,3 punkti ehk enam kui 30 silma vähem. Kolmandaks tuli sakslane Philipp Raimund (253,1 punkti).

Kaheksa hulka hüppasid ka Marius Lindvik (Norra; 252,7 punkti), Niko Kytösaho (Soome; 249,5), Kristoffer Eriksen Sundal (Norra; 248,9), Anže Lanišek (Sloveenia; 245,4) ja Andreas Wellinger (Saksamaa; 241,3).

Enne olümpiamänge on Prevcil liidrina 1614 punkti ja teist kohta hoidev jaapanlane Ryoyu Kobayashi jääb tervelt 625 punkti kaugusele. Kolmas on teine jaapanlane Nikaido (921).

Naistest võitis Willingenis mõlemal päeval norralanna Eirin Maria Kvandal, aga MK-sarja üldliidrina jätkab ka nende seas Prevc ehk Domeni õde Nika.

Toimetaja: Siim Boikov

