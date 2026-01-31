X!

Prevc sai Willingenis hooaja kümnenda võidu

Suusahüpped
Domen Prevc.
Domen Prevc. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Eibner
Suusahüpped

Suusahüpete MK-etapil Saksamaal Willingenis võitis laupäeval mäekõrguse eduga MK-sarja liider sloveen Domen Prevc.

26-aastane sloveen näitas käimasoleval hooajal tavapäraseks saanud kõrget taset, kui hüppas 146,5 ja 155 meetrit, millega kogus 264,2 punkti ja teenis kindla esikoha. Seejuures jäi Prevc teisel hüppel poole meetri kaugusele Johann Andre Forfangi nimele kuuluvast mäerekordist.

Teise koha sai jaapanlane Ren Nikaido, kes sai kirja 145 ja 147 meetri pikkused õhulennud. Ta kogus 242,2 punkti ehk 22 silma vähem kui Prevc. Kodupubliku suureks rõõmuks hõivas pjedestaali madalaima astme Karl Geiger (140,5 ja 142 m; 237,8 p), kes pääses MK-sarjas esikolmikusse enam kui aastase pausi järel.

MK-sarja üldarvestuses teisel kohal oleval jaapanlasel Ryoyo Kobayashil oli keeruline tööpäev. Ta piirdus avavoorus alles paremuselt 24. tulemusega, aga sooritas teises voorus vägeva 147-meetrise hüppe, mis tõstis ta kokkuvõttes üheksandale kohale (217 p).

Naiste seas saavutas esikoha norralanna Eirin Maria Kvandal 235,7 punktiga (138,5 m ja 143,5 m). Teiseks tuli MK-sarja liider Nika Prevc (133 ja 135 m; 224,4 p) ja kolmanda koha sai jaapanlanna Nozomi Maruyama (137 m ja 131,5 m; 217,8 p).

Toimetaja: Henrik Laever

