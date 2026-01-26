Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

X!

Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja esimese etapi Monte Carlos võitis Oliver Solberg. Esimest hooaega täiskohaga Rally1 sõitjana kihutav piloot tõusis kindlaks liidriks juba avapäeva lõpus ja hoidis seda positsiooni lõpuni.

Ralliekspert Rauno Paltser sõnas, et Solberg sõitis enesekindlalt algusest lõpuni. "Esimestel õhtukatsetel see vahe üldkokkuvõttes tuli. Järgnevatel päevadel need ilmaolud andsid kõike sel aastal Monte Carlosse. Saime väga-väga keerulise Monte Carlo sõitjate poolt vaadates, aga publiku poolt vaadates kindlasti väga põneva," lausus ta intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

Solbergi oli juba varases nooruses õppinud, kuidas sellistes tingimustes ralliautoga käituda. "Kui mõelda kas või täna [pühapäeva] hommikule, kus oli kaks väikest sõiduviga pluss eilsele, kus päris korralikult tee pealt välja sõideti - nagu öeldakse, õnn soosib tugevamaid."

Tegemist oli Solbergi karjääri teise etapivõiduga pärast mullust triumfi Rally Estonial. Paltser hindab nüüdset saavutust aga kõrgemalt. "Ma arvan, et Monte Carlo just tingimuste pärast. Kruusarallidel on lihtsam tagant tulla, teised puhastavad teed," võrdles ta.

"Kui saad heasse rütmi, saad kiirel rallil teha oma asja. Lisaks sinna juurde see, et Oliver oma suurt rallikarjääri just Eesti ja Läti teedel alustas. Need olud on ikka oluliselt tuttavamad kui nüüd Monte Carlos, kus iga kurvi taga ootas midagi uut. Paar tundi varem esiauto antud info oli katseks totaalselt muutunud. Lörtsised, jäised, lumised olud."

"Kui mõtleme laupäeva õhtul täisvihmas sõidetud Monaco F1 raja katsele, siis ta sai selle kõige hakkama. See on väga-väga suur saavutus," jätkas Paltser. "Kas või Ott Tänak, kes on proovinud seda Monte Carlot võita ja siiani ei ole õnnestunud - Oliver tuli ja tegi selle esimese korraga ära."

Paltserilt teenis kiidusõnu ka Rally2 arvestuses sõitnud Eesti paar Romet Jürgenson - Siim Oja. "Väga-väga super. Juba eelmisel aastal, kui mõtleme tagasi ERC rallile, mis ta Briti meistrivõistlustel sõitis, mis ta seal Jon Armstrongi järel tegi, oli ka ülikeerulistes ja libedates oludes sõidetud. Sai seal hakkama ja kindlasti oli sellest kogemusest siin ka kasu."

"Kuigi vihm oli asendunud lume ja jääga, siis väga peaga sõidetud ralli. Tahtis proovida ja minna sõita kiiremat katseaega ja seal see õnnestus ka. Mitu top kolm Rally2 aega. Seesama katse, kus generaatori probleem oli, oli ta split'ides kõikidest ees. Seal ei oleks teda keegi edestanud."

"Oleks-poleks spordis ja elus ei loe, aga tõenäoliselt oleks tegu olnud võib-olla üldse karjääri esimese üldarvestuse katsevõiduga maailmameistrivõistlustel," pakkus Paltser. "Selle juures Rometilt ja Siimult väga-väga ilus nädalavahetus. Rally2 arvestuses top kümnes ka hoolimata probleemidest."

Toimetaja: Siim Boikov

