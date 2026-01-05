Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

Mulluse hooaja edukaim meeskond Toyota paneb välja viis Rally1 kategooria masinad. Põhivõistkonna koosseisus sõidavad Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Oliver Solberg ja Takamoto Katsuta. Neist jaapanlane aga võistkonnapunkte ei too. Lisaks sõidab WRT2 tiimi koosseisus Sami Pajari.

Hyundai paneb välja mõistagi Thierry Neuville'i ja Adrien Fourmaux', kes teevad kaasa kogu hooaja. Kolmas auto sel aastal jagatud Esapekka Lappi, Hayden Paddoni ja Dani Sordo vahel. Neist Monte Carloks usaldatakse masin Paddonile, kes viimati osales WRC autoga MM-rallil 2018. aastal.

M-Sport Fordi eest sõidavad aga Gregoire Munster, Joshua McErlean ja uue mehena Jon Armstrong. Neist Munsteril pole praegu tiimiga lepingut, aga ta sõidab siiski M-Spordi värvides autoga, mis kuulub tiimi kauaaegsele toetajale Jourdan Serderidisele.

WRC2 stardinimekiri on tunduvalt pikem ning M-Spordi masinas kihutavad ka Jürgenson - Oja. Rallirahva pilgud on aga suuresti suunatud ka Yohan Rosselile ja Nikolai Grjazinile, kelle istumise all on Lancia Ypsilon HF masinad. Viimati sõitis Lancia MM-sarjas 2000. aastal.