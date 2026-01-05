X!

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

Autoralli
Romet Jürgenson
Romet Jürgenson Autor/allikas: M-Sport Media
Autoralli

Monte Carlo ralli korraldajad avalikustasid esmaspäeval hooaja esimese maailmameistrivõistluste etapi esialgse stardinimekirja, kuhu kuulub 11 Rally1 kategooria masinat. Eestlastest stardivad WRC2 taseme autoga Romet Jürgenson - Siim Oja.

Mulluse hooaja edukaim meeskond Toyota paneb välja viis Rally1 kategooria masinad. Põhivõistkonna koosseisus sõidavad Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Oliver Solberg ja Takamoto Katsuta. Neist jaapanlane aga võistkonnapunkte ei too. Lisaks sõidab WRT2 tiimi koosseisus Sami Pajari.

Hyundai paneb välja mõistagi Thierry Neuville'i ja Adrien Fourmaux', kes teevad kaasa kogu hooaja. Kolmas auto sel aastal jagatud Esapekka Lappi, Hayden Paddoni ja Dani Sordo vahel. Neist Monte Carloks usaldatakse masin Paddonile, kes viimati osales WRC autoga MM-rallil 2018. aastal.

M-Sport Fordi eest sõidavad aga Gregoire Munster, Joshua McErlean ja uue mehena Jon Armstrong. Neist Munsteril pole praegu tiimiga lepingut, aga ta sõidab siiski M-Spordi värvides autoga, mis kuulub tiimi kauaaegsele toetajale Jourdan Serderidisele.

WRC2 stardinimekiri on tunduvalt pikem ning M-Spordi masinas kihutavad ka Jürgenson - Oja. Rallirahva pilgud on aga suuresti suunatud ka Yohan Rosselile ja Nikolai Grjazinile, kelle istumise all on Lancia Ypsilon HF masinad. Viimati sõitis Lancia MM-sarjas 2000. aastal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

18:43

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

16:44

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

04.01

Jürgenson näitas Austrias head kiirust ja tuli viiendaks

04.01

Dakari tiitlikaitsja ralli algas ebaõnnestunult

29.12

Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

28.12

Hyundai pealik: meie organisatsioon on nüüd kindlamatel jalgadel

27.12

Jürgenson valmistub hooajaks: miks mitte poodiumikohtade nimel võidelda

27.12

Katsuta palus Tänakul rallidel käia: jään teda igatsema

23.12

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

22.12

Tänaku arvates liigub MM-sari vales suunas: olen üsna mures

19.12

Jürgenson alustab hooaega Monte Carlos Rally2 auto roolis

17.12

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

16.12

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

14.12

Tänak: MM-sarja kalender on uskumatult jabur

12.12

Lancia ralliauto rooli taha istuvad Rossel ja Grjazin

sport.err.ee uudised

22:34

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

22:31

Ilves kombeprobleemist: ma arvan, et sellele on mingisugune lahendus leitud

21:54

Eesti korvpallinoored kaotasid koduse turniiri esikohamatšis Lätile Uuendatud

21:53

ETV spordisaade, 5. jaanuar

20:40

Tartu Bigbank tugevnes Eesti koondise tempomehega

19:43

Haigestunud Hauser Oberhofis ei stardi

19:06

Vagul piirdus Bischofshofenis kvalifikatsiooniga

18:43

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

18:12

Lietkabelis sai Kullamäe resultatiivse mängu toel võidu

17:12

Korraldaja Maroko pääses närvilise mänguga veerandfinaali

16:44

Al-Attiyah tõusis hoolimata Toyota superpäevast Dakari liidriks

16:13

Rootsi jättis juba finaali õhku nuusutanud Soome kullamängust kõrvale

15:53

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

15:15

Avalanche'i võimas võiduseeria katkes Miamis

14:40

Welcost lahkusid kõik välismaalased ja veel viis mängijat

13:59

Olümpia-aasta saab ERR-i kanalitel sportliku alguse

13:36

Viimati suve alguses mänginud Poola tennisetäht alistas kolmanda reketi

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

11:16

Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

loetumad

08:15

Eesti korvpallineiud kaotasid Soomele 108 punktiga, noormeestele kaks võitu

04.01

Tour de Ski finišis püüdis pilke Venemaa lipp

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

13:59

Olümpia-aasta saab ERR-i kanalitel sportliku alguse

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

12:43

Manchester United vallandas peatreeneri

14:40

Welcost lahkusid kõik välismaalased ja veel viis mängijat

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo