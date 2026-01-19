X!

Djokovic teenis Austraalia lahtistel sajanda võidu

Endine maailma esireket Novak Djokovic alustas aasta esimest slämmiturniiri Melbourne'is kindla võiduga, kui oli 6:3, 6:2, 6:2 üle hispaanlasest Pedro Martinezest (ATP 71.).

Kümme korda Austraalia lahtistel triumeerinud Djokovic vajas võiduks täpselt kaht tundi, serblane võitis oma esimesel servil mängitud 44 punktist 41 (93%). Järgmisena võtab endine esireket sihikule Roger Federeri võidurekordi, millega ühele pulgale jõudmiseks peab ta alistama veel kaks vastast.

Djokovic on saja võiduni jõudnud ka Prantsusmaa lahtistel ja Wimbledonis, esmaspäeval sai temast esimene tennisist, kes on 100 võitu teeninud kolmel erineval slämmiturniiril. "Mis ma oskan öelda? Mulle meeldib selle kõla," sõnas serblane pärast võitu. "On tore selle tähiseni jõuda. Ajalooliste saavutusteni jõudmine on heaks motivatsiooniks, eriti karjääri viimastel aastatel. See inspireerib mind mängima oma parimat tennist."

Ka teised tipud esmaspäeval ei vääratanud. Norra esireket Casper Ruud (ATP 13.) alistas itaallase Mattia Bellucci (ATP 76.) tunni ja 45 minutiga 6:1, 6:2, 6:4, kohaliku publiku favoriit Alex de Minaur (ATP 6.) sai 6:2, 6:2, 6:3 jagu ameeriklasest Mackenzie McDonaldist (ATP 113.). 11. asetusega Daniil Medvedev pidi hollandlase Jesper De Jongiga (ATP 73.) ootamatult rassima ligi kolm tundi, aga sai lõpuks ikkagi 7:5, 6:2, 7:6 (2) võidu.

Küll lõppes turniir seitsmendat asetust omanud Kanada esinumbri Felix Auger-Aliassime'i jaoks, kes jäi portugallase Nuno Borgese vastu 6:3, 4:6, 4:6 kaotusseisu ning andis siis vasaku reie krampidega võrreldes loobumiskaotuse. "Jalg hakkas kolmandas setis krampi tõmbama ja nii on väga raske sellisel tasemel võitluslikult mängida. Ma ei tahtnud lihtsalt poksikotiks olla," sõnas Auger-Aliassime.

Toimetaja: Anders Nõmm

