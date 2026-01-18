X!

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

Tennis
Olga Danilovic ja Venus Williams
Olga Danilovic ja Venus Williams Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Melbourne'is alanud Austraalia lahtiste slämmiturniiril pääsesid nii meeste kui naiste maailma esireket pühapäeval ilma ränka vaeva nägemata teise ringi.

Meeste edetabelijuht Carlos Alcaraz alistas kohaliku mehe Adam Waltoni (ATP 79.) 6:3, 7:6 (2), 6:2. Veidi üle kahe tunni kestnud mängus ei olnud hispaanlane oma parimate päevade tasemel - 38 äralöögi kõrvale jäid statistikasse 36 lihtviga ning esimese servi õnnestumise protsent 67 -, ent sellest piisas, et võtta hooaja esimene võit.

Hooaja eel kauaaegse treeneri Juan Carlos Ferrero teenetest loobunud Alcaraz läheb teises ringis vastamisi sakslase Yannick Hanfmanniga (ATP 101.), kes oli neljas setis üle kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud ameeriklasest Zachary Svajdast. "Mul oli väga raske palli õigesti paigutada, sest ta oli minu arvates kogu aeg heal positsioonil. Ta oli joonel hea ja kohati oli mul raske tema lööke tõrjuda: harjun veel tingimuste ja väljakuga," kiitis Alcaraz vastast.

Naiste esireket Arina Sabalenka kohtus avaringis turniirile vabapääsme teeninud noore prantslanna Sarah Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah'ga ja sai 77 minutiga 6:4, 6:1 võidu. Sabalenka jäi kohe mängu avageimis 0:40 kaotusseisu ja kaotas servi, aga rohkem sisuliselt ei vääratanud ja kasutas ise kümnest murdepallist ära neli.

"Ma ei alustanud üldse hästi ja mul oli raske oma rütmi leida. Saavutasin selle avaseti paaris viimases geimis, tegin sammu edasi ja hakkasin mängima paremat tennist," sõnas kohtumise jooksul 22 võrgupunktist 16 võitnud valgevenelanna. Tema vastaseks teises ringis on Melbourne'is kaitstud edetabelikohaga mängiv hiinlanna Bai Zhuoxuan, kes oli avaringis kolmes setis üle Anastassia Pavljutšenkovast.

45 aasta ja seitsme kuu vanusena vanimaks Austraalia lahtiste põhitabelis mänginud naiseks saanud Venus Williamsil oli hea võimalus pääseda teise ringi, aga legendaarne ameeriklanna lasi selle käest. Williams (WTA 576.) võitis serblanna Olga Danilovici (WTA 68.) vastu avaseti 7:6 (5) ja kaotas teise 3:6.

Otsustavas setis murdis Williams kaks korda ja läks 4:0 juhtima, aga ei suutnud siis kolm korda oma servi hoida ning serblanna lõpetas kohtumise kuue järjestikuse geimivõiduga. Sealjuures oli Williamsil veel seisul 4:4 kuus geimpalli ning ta tõrjus kaks murdepalli, ent kolmanda suutis Danilovic ära kasutada.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

15:47

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

10:42

Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

17.01

Austraalia lahtiste soojendusturniiridel võidutsesid Tšehhi mehed

17.01

Neel sai paarilisega Austraalia lahtisteks keerulise loosi

17.01

Malõgina teenis paarilisega Manchesteris turniirivõidu

15.01

Swiatek ja Zverev said Austraalia lahtisteks keerulise loosi

15.01

Malõgina langes üksikmängus välja, aga jõudis paarismängus poolfinaali

14.01

Glinka langes Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist

12.01

Endine maailma kolmas reket lõpetas karjääri

12.01

Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

12.01

Glinka pääses Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis edasi, Lajal kaotas

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Sabalenka kaitses Brisbane'is tiitlit, Aucklandis võitis Svitolina

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

11.01

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

multimeedia

sport.err.ee uudised

16:09

Ilar suutis Stadloberi lõpupingutuse nurjata

15:47

Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

15:35

VAATA OTSE | Kas Samuelsson suudab Giacomeliga vahet vähendada? Uuendatud

15:15

Kalev jäi napilt OM-piletita: võtan oma parima MK-koha ikkagi avasüli vastu

15:02

Saalijalgpalliliigas lõppes liidrite mäng skooriga 11:2

14:37

Hermeti hea esitus aitas Dijonile Prantsusmaa kõrgliigas võidu tuua

14:14

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

13:37

Christopher Kalev jäi Oberhofis olümpiakohast seitsme sekundi kaugusele

12:39

TÄNA OTSE | EM-i lõpetaval galal osaleb lisaks Petrõkinale ka Selevko

12:26

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

11:36

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

11:08

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

10:42

Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

09:41

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

08:51

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

08:03

Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

17.01

Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

17.01

Raskekaallased Aktas ja Mäsak kodustel meistrivõistlustel ei vääratanud

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

loetumad

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

14:14

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

17.01

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks

17.01

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

17.01

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

17.01

Eesti mäesuusataja kukkus Austrias toimunud võistlusel Uuendatud

17.01

Paul Aron: olen selgelt Alpine'is kolmanda sõitjana prioriteet

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo