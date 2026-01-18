Esireketid alustasid kindlalt, igihaljas Venus Williams mängis võidu käest

Meeste edetabelijuht Carlos Alcaraz alistas kohaliku mehe Adam Waltoni (ATP 79.) 6:3, 7:6 (2), 6:2. Veidi üle kahe tunni kestnud mängus ei olnud hispaanlane oma parimate päevade tasemel - 38 äralöögi kõrvale jäid statistikasse 36 lihtviga ning esimese servi õnnestumise protsent 67 -, ent sellest piisas, et võtta hooaja esimene võit.

Hooaja eel kauaaegse treeneri Juan Carlos Ferrero teenetest loobunud Alcaraz läheb teises ringis vastamisi sakslase Yannick Hanfmanniga (ATP 101.), kes oli neljas setis üle kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud ameeriklasest Zachary Svajdast. "Mul oli väga raske palli õigesti paigutada, sest ta oli minu arvates kogu aeg heal positsioonil. Ta oli joonel hea ja kohati oli mul raske tema lööke tõrjuda: harjun veel tingimuste ja väljakuga," kiitis Alcaraz vastast.

Naiste esireket Arina Sabalenka kohtus avaringis turniirile vabapääsme teeninud noore prantslanna Sarah Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah'ga ja sai 77 minutiga 6:4, 6:1 võidu. Sabalenka jäi kohe mängu avageimis 0:40 kaotusseisu ja kaotas servi, aga rohkem sisuliselt ei vääratanud ja kasutas ise kümnest murdepallist ära neli.

"Ma ei alustanud üldse hästi ja mul oli raske oma rütmi leida. Saavutasin selle avaseti paaris viimases geimis, tegin sammu edasi ja hakkasin mängima paremat tennist," sõnas kohtumise jooksul 22 võrgupunktist 16 võitnud valgevenelanna. Tema vastaseks teises ringis on Melbourne'is kaitstud edetabelikohaga mängiv hiinlanna Bai Zhuoxuan, kes oli avaringis kolmes setis üle Anastassia Pavljutšenkovast.

45 aasta ja seitsme kuu vanusena vanimaks Austraalia lahtiste põhitabelis mänginud naiseks saanud Venus Williamsil oli hea võimalus pääseda teise ringi, aga legendaarne ameeriklanna lasi selle käest. Williams (WTA 576.) võitis serblanna Olga Danilovici (WTA 68.) vastu avaseti 7:6 (5) ja kaotas teise 3:6.

Otsustavas setis murdis Williams kaks korda ja läks 4:0 juhtima, aga ei suutnud siis kolm korda oma servi hoida ning serblanna lõpetas kohtumise kuue järjestikuse geimivõiduga. Sealjuures oli Williamsil veel seisul 4:4 kuus geimpalli ning ta tõrjus kaks murdepalli, ent kolmanda suutis Danilovic ära kasutada.