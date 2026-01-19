Hiinlannal kolm korda murda lubanud Swiatek pääses avaringis ehmatusega

Paar kuud tagasi hiinlanna Pekingi turniiril 75 minutiga 6:3, 6:0 alistanud maailma teine reket pidi esmaspäeval sootuks rohkem vaeva nägema. Swiatek lubas Yuanil kohe mängu avageimis murda, murdis siis kuuendas vastu, aga kaotas seejärel kohe uuesti servi. Kiires lõppmängus sooritas Swiatek kolm minimurret.

Endine esireket kaotas ka teises setis ühe servigeimi, ent murdis ise kokku kolm korda ja teenis seekord võidu kahe tunniga. Swiatek sooritas 24 äralööki ja tegi 35 lihtviga, oma esimeselt servilt võitis ta 72 ja Yuani teiselt servilt 62 protsenti punktidest.

"Ma olin mängu alguses veidi roostes, ma ei alustanud hästi ja ta kasutas oma võimaluse ära," rääkis Swiatek väljakuintervjuus. "Teadsin, et kui näen vaeva, hakkan paremini mängima. Üritasingi sellele avaseti keskpaigast keskenduda. Mul on hea meel, et see õnnestus, aga pean veel vaeva nägema," lisas poolatar.

Hiinlanna pidi teise seti alguses pärast 0:3 kaotusseisu jäämist võtma ka meditsiinilise pausi, aga murdis pärast väljakule naasmist koheselt. "Pidin oma jalad tööle saama, hakkama kiiremini reageerima ja mitte lubama end joonele suruda. See ei olnud täiuslik mäng, aga olen sellega rahul, sest ei ole keeruline võita mänge, kus kõik läheb väga hästi," sõnas Swiatek.

Maailma neljas reket Amanda Anisimova alistas šveitslanna Simona Walterti (WTA 87.) täpselt tunniga 6:3, 6:2, kui sundis vastast seitsme äralöögi kõrval tegema 27 lihtviga. Tema kaasmaalanna Coco Gauff (WTA 3.) oli sama skooriga üle Usbekistani tennisistist Kamila Rahimovast (WTA 93.), aga veetis platsil 40 minutit kauem.