Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

Pühapäeval algas Melbourne'is aasta esimese tennise slämmiturniiri, Austraalia lahtiste põhiturniir. Naiste üksikmängus tõi juba avapäev mitmeid üllatusi, sest kui 12. asetusega Elina Svitolina alistas Cristina Bucsa (WTA 51.) kindlalt 6:4, 6:1, siis teistel asetusega ukrainlannadel nii hästi ei läinud.

20. paigutatud Marta Kostjuk pidi ligi kolm ja pool tundi kestnud maratonlahingu järel tunnistama prantslanna Elsa Jacquemot' (WTA 58.) 6:7 (4), 7:6 (4), 7:6 (7) paremust ja Dajana Jastremska jäi 4:6, 5:7 alla rumeenlannale Elena Gabriela Rusele (WTA 79.). Kostjuki ja Jacquemot' matš on sealjuures esimene naiste üksikmäng Austraalia lahtiste ajaloos, kus on kolmes setis läinud vaja kiiret lõppmängu.

Välja langes ka maailma edetabelis 11. kohal olev venelanna Jekaterina Aleksandrova, kes kaotas kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud türklannale Zeynep Sonmezile (WTA 112.) 5:7, 6:4, 4:6. Maailma seitsmenda reketi Jasmine Paolini jaoks algas turniir rutiinse võiduga, kui ta oli 70 minutiga 6:1, 6:2 üle Aliaksandra Sasnovitšist (WTA 102.).

Meeste üksikmänguturniiril käis tippudest esimesena väljakul kolmandana paigutatud Alexander Zverev, kes kaotas noorele Kanada tennisistile Gabriel Diallole (ATP 41.) küll avaseti 6:7 (1), aga võitis ülejäänud kolm 6:1, 6:4, 6:2. Zverev võitis oma esimeselt servilt 84 protsenti punktidest ja sooritas 22 lihtvea kõrval 36 äralööki.