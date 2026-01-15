X!

Jaanuaris saabunud talv rõõmustab Tartu maratoni läbiviijaid

Suusatamine
Tartu maratoni rada jaanuaris 2026
Tartu maratoni rada jaanuaris 2026 Autor/allikas: Adam Illingworth
Suusatamine

Kuu enne Eesti ühe suurema rahvaspordiürituse ehk Tartu maratoni toimumist andsid korraldajad teada, et praeguse seisuga toimub võistlus traditsioonilisel rajal Otepäält Elvasse.

"Kuigi detsembris veel väga talve nägu ei näinud, on tänavune jaanuar olnud kui ideaalne talvekuu. On stabiilsed miinuskraadid ja vahel ka päris pakaseline, tänu millele ka maapind külmub sügavamalt," lausus peakorraldaja Indrek Kelk.

"Lund lisandub pigem mõõdukalt ja tasapisi, aga siiski pidevalt, mis võimaldab nagu õpikust kiht kihi haaval rajapõhja ehitada. Mitte väga tihti ei ole jaanuari keskpaigas olnud Tartu Maratoni rajad nii heas seisukorras, et kui peaks praegu maratoni korraldama, siis on kõik tingimused ideaalsed."

"Ilmaprognoosid näitavad lähinädalatel miinuskraadide püsimist ja iga järgnev külm nädal vähendab tõenäosust väga äkilisele soojenemisel veebruaris," jätkas Kelk. "Nädalavahetustel liiguvad praegu maratonirajal tuhanded suusasõbrad ning korraldajatena saame kinnitada, et valmistume maratoniks traditsioonilisel ja tuhandetele tuntud rajal."

Korraldajad jälgivad ilmastikuolusid igapäevaselt ning jätkavad raja ettevalmistust ja hooldamist, et pakkuda osalejatele parimat võimalikku suusaelamust. 52. Tartu Maraton toimub 14. ja 15. veebruaril, tuues rajale tuhandeid suusasõpru Eestist ja välismaalt.

Võimalikest uutest arengutest seoses rajaolude ja korraldusega antakse jooksvalt teada Tartu Maratoni kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Toimetaja: Siim Boikov

