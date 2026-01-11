Sabalenka kaitses Brisbane'is tiitlit, Aucklandis võitis Svitolina

Brisbane'i WTA 500 kategooria finaalis alistas Sabalenka 6:4, 6:3 ukrainlanna Marta Kostjuki (WTA 26.). Maailma esireket võitis oma esimeselt servilt 81 protsenti punktidest 16. asetusega Kostjuki 56 protsendi vastu, kaheksast murdepallist realiseeris valgevenelanna kolm.

Karjääri 22. WTA turniiri võitnud Sabalenka ei kaotanud nädala jooksul ühtegi setti ja kaitses mullust tiitlit, kui alistas siis kolmes setis finaalis Polina Kudermetova. Hea turniiri selja taha jätnud Kostjuk naaseb uuel nädalal maailma 20 parema sekka.

Ukraina tennisistidel ei jäänud pühapäeval aga tiitel võitmata, kui kõrgeima paigutusega Elina Svitolina (WTA 13.) oli Aucklandi WTA 250 turniiri finaalis 6:3, 7:6 (6) üle hiinlannast Wang Xinyust. Tasavägine teine sett kestis enam kui 70 minutit, Svitolina jäi kiires lõppmängus kahe minimurde järel 0:3 kaotusseisu, aga võitis järgmisest kaheksast punktist kuus.

31-aastane ukrainlanna on karjääri jooksul mänginud 23 WTA turniiri finaalis ja võitnud neist 19., tema eelmine hooaeg lõppes nelja järjestikuse kaotusega. "On suurepärane tunne järjekordne turniir võita – eriti pärast sellist aasta lõppu. Vahepealne paus on mul aidanud ennast koguda ja uue energiaga naasta," sõnas Svitolina väljakuintervjuus.