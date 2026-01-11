Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

35 minutit kestnud avasetis läks Medvedev kiirelt 4:0 juhtima ja tõrjus siis kaks Nakashima murdepalli; teises setis raiskas ta kümnendas geimis kaks matšpalli, aga võitis kohtumise viimasest kümnest punktist üheksa. Kümme ässa servinud Medvedev sooritas 24 äralööki, Nakashima võitis oma teiselt servilt 40 protsenti punktidest.

Medvedev on nüüd karjääri jooksul võitnud 22 ATP turniiri ja Brisbane'is jätkas ta oma kurioosset seeriat: kõik tiitlivõidud on tulnud eri linnades. Sellele juhtus venelane ka ise tähelepanu: "kallis ATP tuur, palun lisage kalendrisse uusi linnu. Nimekiri hakkab otsa saama," kommenteeris ta võidu järel sotsiaalmeedias.

Samaaegselt toimunud Hong Kongi ATP 250 turniiri finaalis läksid vastamisi esimese ja teise asetusega mehed ning Aleksandr Bublik (ATP 11.) alistas itaallase Lorenzo Musetti (ATP 7.) 7:6 (2), 6:3. Bublik sooritas 34 äralööki Musetti 19 vastu, Kasahstani esinumber võitis oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest.