X!

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

Tennis
Daniil Medvedev
Daniil Medvedev Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Endine maailma esireket Daniil Medvedev alustas uut hooaega tiitlivõiduga, kui alistas Brisbane'i ATP 250 taseme turniiri finaalis ameeriklase Brandon Nakashima 6:2, 7:6 (1).

35 minutit kestnud avasetis läks Medvedev kiirelt 4:0 juhtima ja tõrjus siis kaks Nakashima murdepalli; teises setis raiskas ta kümnendas geimis kaks matšpalli, aga võitis kohtumise viimasest kümnest punktist üheksa. Kümme ässa servinud Medvedev sooritas 24 äralööki, Nakashima võitis oma teiselt servilt 40 protsenti punktidest.

Medvedev on nüüd karjääri jooksul võitnud 22 ATP turniiri ja Brisbane'is jätkas ta oma kurioosset seeriat: kõik tiitlivõidud on tulnud eri linnades. Sellele juhtus venelane ka ise tähelepanu: "kallis ATP tuur, palun lisage kalendrisse uusi linnu. Nimekiri hakkab otsa saama," kommenteeris ta võidu järel sotsiaalmeedias.

Samaaegselt toimunud Hong Kongi ATP 250 turniiri finaalis läksid vastamisi esimese ja teise asetusega mehed ning Aleksandr Bublik (ATP 11.) alistas itaallase Lorenzo Musetti (ATP 7.) 7:6 (2), 6:3. Bublik sooritas 34 äralööki Musetti 19 vastu, Kasahstani esinumber võitis oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

19:12

Sabalenka kaitses Brisbane'is tiitlit, Aucklandis võitis Svitolina

18:22

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

09:54

Selgusid Lajali ja Glinka vastased Austraalia lahtistel

10.01

United Cupi finaalis lähevad vastamisi Poola ja Šveits

10.01

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

09.01

Poola jõudis taas United Cupil poolfinaali

09.01

Muchova lõpetas Rõbakina võiduseeria, poolfinaalis ootab Sabalenka

09.01

Karjääri lõpetav Wawrinka sai Austraalia lahtistele vabapääsme

09.01

Eesti naistennisistid langesid Oslos konkurentsist välja

09.01

Elizaveta Anikina jättis J200 turniiri haigestumise tõttu pooleli

08.01

Belgia jõudis üksikmängude toel poolfinaali

07.01

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

07.01

Austraalia lahtiste auhinnafond kasvas rekordilise summani

06.01

Djokovic loobus Austraalia lahtiste eelturniirist

06.01

Sabalenka hooaeg algas karjääri nobedaima võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:38

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

21:14

Pärnu pikendas Viimsis võiduseeria neljamänguliseks

20:56

Petrõkina läheb EM-ile tiitlit kaitsma: vorm on tagasi tulnud

20:06

Pärnu kindlustas Balti liigas liidripositsiooni, Tartu teist kohta

19:34

Teder: üks kord aastas on MK-sarjas vinge, aga ega meil siia veel asja pole

19:12

Sabalenka kaitses Brisbane'is tiitlit, Aucklandis võitis Svitolina

18:46

Galerii: Saaliliigas kaotas liider esimesed punktid

18:22

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

18:07

Eesti epeenaiskond teenis AÜE MK-etapil kolmanda koha Uuendatud

17:44

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

17:34

Galerii: Hokiliiga liidriks tõusis Narva PSK

17:30

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

17:12

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

16:56

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

16:22

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse Uuendatud

16:10

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

15:41

Tormis Laine: tuleb teha radikaalsem muutus ja naasta baasasjade juurde

15:13

Eesti koondislaste klubid mängisid Šotimaal viiki

14:11

Aafrika Rahvuste karikaturniiril said kõik poolfinalistid paika

13:29

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

loetumad

13:29

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

16:56

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10:18

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

16:10

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

10.01

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

18:07

Eesti epeenaiskond teenis AÜE MK-etapil kolmanda koha Uuendatud

16:22

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse Uuendatud

10.01

Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo