Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

Avaseti kolmes esimeses servigeimis loovutas Lajal vastasele kokku kaks punkti ja läks siis murde järel 5:3 juhtima, aga kaotas seejärel oma servi nulliga. 12. geimis jättis Eesti esireket realiseerimata kaks settpalli ning McCabe võitis kiire lõppmängu esimesest seitsmest punktist kuus.

Teises setis hoidsid mõlemad oma servi, austraallane ei lubanud kahes esimeses servigeimis Lajalile sealjuures ühtegi punkti. Seisul 5:6 tõrjus Lajal oma servil kaks McCabe'i matšpalli ning viis seti kiiresse lõppmängu, kus jäi 2:5 kaotusseisu. Eestlane päästis veel viis matšpalli ning sai siis ise võimaluse sett võita, aga jättis selle kasutamata ning McCabe pööras 63 minutit kestnud seti ikkagi enda kasuks.

Oma esimeselt servilt 82 protsenti punktidest võitnud McCabe lõi kümme ässa ja ei teinud ühtegi topeltviga, Lajal sai kirja kaks ässa ja seitse topeltviga. 12 äralöögi kõrval tegi Lajal täpselt kaks tundi kestnud matši jooksul 38 lihtviga, McCabe'i samad numbrid olid vastavalt 26 ja 43.