Konontšuk tegi hea mängu, aga Bursaspor kaotas taas

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki koduklubi Bursaspor pidi Türgi kõrgliigas laupäeval vastu võtma suure kaotuse.

Konontšuki leivaisa võõrustas Türgi kõrgliiga 14. voorus tabeli esimesse poolde kuuluvat Esenler Erokspori ning kaotas juba avaveerandi 13:31. Mängu lõpuks seisis tablool külalismeeskonna 31:13 võit.

Konontšuk viibis väljakul 31 minutit ja kogus selle ajaga 18 punkti (kaugvisked 4/6, vabavisked 4/4, kahesed 1/1), kuus lauapalli ja ühe korvisöödu. Sellega oli ta ka oma tiimi resultatiivseim, Landry Nnoko lisas 14 punkti ja kahel hooajal Eesti liigas mänginud Brandon Childress 13 punkti ja 11 resultatiivset söötu. Viimasest neljast mängust kolm kaotanud Bursaspor on tabelis viie võidu ja üheksa kakotusega kümnendal kohal.

Henri Drelli kodumeeskond Badalona Juventut oli 78:67 üle tema eelmisest klubist Tenerifest. Drelli arvele jäi kümne minutiga kuus punkti (kaugvisked 1/3, kahepunktivisked 1/2, vabavisked 1/2) ja üks lauapall. Mõlemal meeskonnal on tabelis üheksa võitu ja viis kaotust, millega ollakse viiendal-kuuendal kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

