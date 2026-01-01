X!

Tallinna suusaradadel alustati kunstlume tootmisega

Suusatamine
Kunstlume tootmine Nõmmel.
Kunstlume tootmine Nõmmel. Autor/allikas: Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet
Suusatamine

Lähipäevade ilmaprognoos annab lootust, et peagi saab suusarõõmu nautida ka Tallinna linnas. Kunstlumega suusarajad tulevad jätkuvate külmakraadide puhul Piritale, Nõmmele ning Tallinna Lauluväljakule.

"Aeg, mida kõik talispordihuvilised juba kannatamatult oodanud, on lõpuks käes ning töö ja ettevalmistused selle nimel, et kõik linlased saaksid peagi linna terviseradadel ja lumeparkides talverõõme nautida, käib hoogsalt. Kasutame iga sobivat külmahetke, et kunstlund toota ja rajad võimalikult kiiresti linlastele avada," sõnas kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmm.

Tallinna Spordikeskuse lumekahurid hakkavad kunstlund tootma, kui ilmaprognoos näitab 5 miinuskraadi vähemalt kolmel-neljal järjestikusel päeval. Täisvõimsusega töötamiseks vajavad lumekahurid vähemalt 10 miinuskraadi.

Nõmme Spordikeskusesse rajatakse kuni uue suusasilla valimiseni ca 1,3 km pikkune kunstlumest suusarada Trummi väikesele ringile. Praeguse prognoosi järgi on lootust suusaring avada järgmise nädala teises pooles. 

Pirita Spordikeskusesse on planeeritud 3,5 km pikkune rada, mille täielikult kunstlumega katmine vajab lumekahuritelt vähemalt nädal aega täisvõimsusega töötamist. Alustuseks tehakse Pirital valmis 500 m pikkune Kabeli ring, seejärel 1,5 km pikkune Kuuse ring ning võimaluste korral ka Mõisa ring kuni Lükati suusasillani.

Tallinna Lauluväljakul alustatakse ca ühe kilomeetri pikkuse kunstlumest suusaringi rajamisega pärast seda, kui Pirita ja Nõmme radade esmased tööd on tehtud.

Loodusliku lume korral on võimalik nii Pirita, Nõmme kui ka Lauluväljaku suusaringe pikendada, lisaks saavad tallinlased sellisel juhul suusarõõme nautida ka Harku ringil.

Nii Pirita kui ka Nõmme Spordikeskuses toimib ka suusalaenutus. Seejuures on mõlemad keskused kohaks, kus valdav osa Tallinna koole viib läbi talvised liikumistunnid.

Toimetaja: Henrik Laever

