Aasta parimateks tennisistideks nimetati Lajal ja Malõgina

Aasta meessportlase tiitli pälvis neljandat aastat järjest Eesti esinumber Mark Lajal, kes sai sel aastal oma teise ATP Challengeri turniiri võidu ja jõudis nelja Challengeri poolfinaali, samuti pääses ta esmakordselt ka ATP turniiri veerandfinaali.

Parimaks naistennisistiks valiti Elena Malõgina, kes hoiab esimest kohta Eesti naiste edetabelis ning on käesoleva aasta Eesti meister. Malõgina jõudis sel aastal kolmel korral ITF-i turniiride finaali nii üksik- kui paarismängus.

Auhinna "Teenete eest" pälvis Harri Neppi, kes on aastate jooksul andnud märkimisväärse panuse Eesti tennise arengusse. Kauaaegse treenerina on ta aidanud üles kasvatada terve põlvkonna edukaid mängijaid, ta on olnud aastaid Eesti Davise karikaturniiri koondise kapten.

Aasta parimad noortennisistid:

U12 T Joanna Toomiste

U12 P Robert Tamm

U14 T Elizaveta Anikina

U14 P Gregor Tillisson

U16 T Kiira Paškov

U16 P Ken Ink

U18 T Kiira Paškov

U18 P Edwin Averjanov

Teised auhinnad:

Aasta tennisekool - US Tenniseakadeema

Aasta lastetreener – Ain Suurthal

Aasta naisseenior – Kadi Liis Saar

Aasta meesseenior – Margus Metsanurm

Aasta naisrannatennisist - Renate Marilin Hinno

Aasta meesrannatennisist - Andree Karel Kalle

Aasta ratastoolitennisist – Mait Mätas

Aasta taristu – Pärnu Kalevi Tennisehall

Aasta regionaalse tennise arendaja – Vello Kuhi

Aasta tenniseklubi – Estonian Beach Tennis Club

Aasta harrastustennise turniir – Mizuno Open

Aasta tennisehetk – Mark Lajali ja Gael Monfilsi kohtumine Tallinnas novembris 2024

Aasta tennisetegu – Daniil Glinka edu 2025. aastal

Aasta treener – Kenneth Raisma

Aasta naistennisist – Elena Malõgina

Aasta meestennisist - Mark Lajal

Teenete eest – Harri Neppi