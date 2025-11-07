X!

Aasta parimateks tennisistideks nimetati Lajal ja Malõgina

Reedel Tallinnas toimunud Eesti Tennise Liidu pidulikul auhinnagalal kuulutati välja 2025. tenniseaasta parimad.

Aasta meessportlase tiitli pälvis neljandat aastat järjest Eesti esinumber Mark Lajal, kes sai sel aastal oma teise ATP Challengeri turniiri võidu ja jõudis nelja Challengeri poolfinaali, samuti pääses ta esmakordselt ka ATP turniiri veerandfinaali.

Parimaks naistennisistiks valiti Elena Malõgina, kes hoiab esimest kohta Eesti naiste edetabelis ning on käesoleva aasta Eesti meister. Malõgina jõudis sel aastal kolmel korral ITF-i turniiride finaali nii üksik- kui paarismängus.

Auhinna "Teenete eest" pälvis Harri Neppi, kes on aastate jooksul andnud märkimisväärse panuse Eesti tennise arengusse. Kauaaegse treenerina on ta aidanud üles kasvatada terve põlvkonna edukaid mängijaid, ta on olnud aastaid Eesti Davise karikaturniiri koondise kapten.

Aasta parimad noortennisistid:

U12 T Joanna Toomiste
U12 P Robert Tamm
U14 T Elizaveta Anikina
U14 P Gregor Tillisson
U16 T Kiira Paškov
U16 P Ken Ink
U18 T Kiira Paškov
U18 P Edwin Averjanov

Teised auhinnad:

Aasta tennisekool - US Tenniseakadeema
Aasta lastetreener – Ain Suurthal
Aasta naisseenior – Kadi Liis Saar
Aasta meesseenior – Margus Metsanurm
Aasta naisrannatennisist - Renate Marilin Hinno
Aasta meesrannatennisist - Andree Karel Kalle
Aasta ratastoolitennisist – Mait Mätas
Aasta taristu – Pärnu Kalevi Tennisehall
Aasta regionaalse tennise arendaja – Vello Kuhi
Aasta tenniseklubi – Estonian Beach Tennis Club
Aasta harrastustennise turniir – Mizuno Open
Aasta tennisehetk – Mark Lajali ja Gael Monfilsi kohtumine Tallinnas novembris 2024
Aasta tennisetegu – Daniil Glinka edu 2025. aastal

Aasta treener – Kenneth Raisma
Aasta naistennisist – Elena Malõgina
Aasta meestennisist - Mark Lajal
Teenete eest – Harri Neppi

