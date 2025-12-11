Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

Prantsusmaal Patrick Mouratoglou tenniseakadeemias harjutava Lajali uus treener võitis mängijakarjääri jooksul ise kaks ATP turniiri ja on hiljem juhendanud näiteks endist maailma esireketit Dinara Safinat, ameeriklast Brandon Nakashimat ning viimati maailma edetabeli viiendat naist Jelena Rõbakinat.

"Tal on palju treeneri -ja mängijakogemust. Olen kindel, et leidsin hea treeneri," rääkis Lajal Delfi Spordile. Eesti esireketi üheks variandiks oli palgata ka endine Rootsi tipp Jonas Björkman, kellega ta tegi prooviperioodi selle aasta Stockholmi ATP turniiri ajal.

"Ei olnud lihtne otsustada. Oli palju faktoreid, mille peale pidi mõtlema. Kuid lõpuks ütles mu sisetunne, et Davide on minu jaoks õige valik. Just see, kuidas ta minu mängu näeb. Kindlasti mulle väga-väga meeldis Jonasega koostööd teha, aga tundsin, et Davide on praegusel momendil minu jaoks õige tee," kommenteeris Eesti esireket.

