Solberg: unistustes olen nagu Ogier

Tänavu Rally Estonial uskumatu võidu teeninud Solberg tegi sõitis Rally1 autoga ka 2022. aasta hooajal, kuid toona jäi tema hooaeg lühikeseks, sest noor rallimees ei suutnud autot piisavalt hästi kontrollida. Hyundai otsustas noore rallimehe lepingu katkestada ja Solberg jätkas oma karjääri Rally2 autode konkurentsis.

Tänavu tuli ta WRC2 arvestuses kindlalt maailmameistriks ja Toyota kinnitas rootslase järgmiseks hooajaks oma koosseisu.

Ralliportaal DirtFish kirjutas, et 1999. aastal sai Petter Solberg võimaluse õppida maailmameister Colin McRae'i kõrval. Nüüd on pojal Oliveril suurepärane võimalus nokkida tarkusi üheksakordse maailmameistri Sebastien Ogier' suurejoonelisest kogemuste pagasist.

"Proovin temalt võimalikult palju õppida. Ta on vana kooli mees, natuke nagu mu peres ollakse. Kirg, kõva töö, võitlus ja tahe olla parim. Ma olen samasugune, ma ei taha siin ainult olla, ma tahan olla parim," sõnas 24-aastane Solberg.

"Ogier on legend. Täielik legend. Üheksa MM-tiitlit on märkimisväärne ja ta ei osalenud kolmel rallil. Ta on nii stabiilne ja nii palju võitnud. Ta on see mees, kellel on kõige rohkem kirge, sisu, ambitsiooni ja pühendumust," lisas noor rallimees. "Sebil on kõik olemas ja ta on võitleja, kes ei anna kunagi alla. Ta ütleb mulle alati, et ma oleksin mina ja töötaks edasi. Minu unistus on tema moodi olla."

Autoralli MM-sarja hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga.