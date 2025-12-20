Rannula ja Legia said viimaks võidurõõmu maitsta

Valitsev Poola meister läks võõrsil tabeli põhjas vireleva Gliwice vastu pikale vaheajale viigiseisul, aga võitis kolmanda veerandaja 23:16. Otsustava perioodi keskel kahanes 11-punktiline eduseis ka kolmele punktile, aga Rannula hoolealused suutsid kohtumise lõpuminutitel siiski võidust kinni hoida.

Race Thompson viskas Legia kasuks 20 punkti ja võttis seitse lauapalli, Carl Ponsar lisas 15 punkti ja kuus lauapalli. Rannula klubi tabas 25 vabaviset vastaste 12 vastu, samuti tehti kümme vaheltlõiget Gliwice kahe vastu.

Enne laupäeva oli Legia Poola kõrgliigas kaotanud neli mängu järjest, koos mängudega Meistrite liigas oli nukker seeria veninud kuuemänguliseks. Viimati maitsti võidurõõmu 9. novembril. Nüüd on Rannula meeskonnal tabelis koos kolme meeskonnaga seitse võitu ja neli kaotust ning liidritest ollakse vaid ühe võidu kaugusel.

Kaheksa võidu ja kolme kaotuse peal olevate meeskondade sekka kuulub ka Kasper Suuroru leivaisa Sopoti Trefl, kes pidi laupäeval tunnistama Toruni 95:86 paremust. Eesti tagamängija arvele jäi 18 minutiga kaheksa punkti (visked väljakult 3/11, sh kaugvisked 0/5).