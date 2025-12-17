Legia mängis Meistrite liigas maha 23-punktilise eduseisu ja kukkus välja

Korvpalli Meistrite liigas pidi Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia kodusaalis Heidelbergilt vastu võtma 83:88 kaotuse ja langes sellega ka edasisest konkurentsist.

Rannula hoolealused lubasid mängu avaveerandil vastastel 15 viskest tabada vaid kolm, võitsid perioodi 21:10 ning tegid siis teisel veerandajal 10:0 vahespurdi, minnes juhtima 40:19. Avapoolaja lõpus ka 23-punktiliseks suurenenud vahe hakkas pikalt pausilt naastes aga kiirelt kärisema.

Heidelberg alustas teist poolaega 20:4 vahespurdiga ning võitis veerandaja 27:8, Legia suutis kuus minutit enne normaalaja lõppu taastada kümnepunktilise edu ning oli pärast Jayvon Gravesi tabavaid vabaviskeid veel 20 sekundit enne sireeni peal 69:64, aga DJ Horne tabas kaugviske ning Osun Osunniyi viis Ojars Silinsi ründevea järel mängu läbimurdega lisaajale.

Esimesel lisaajal tuli kodumeeskond viimase minutiga välja neljapunktilisest kaotusseisust, kui Graves tabas esimese vabaviske kahest ning Andrzej Pluta saatis ründelaua järel läbi rõnga kaugviske; teisel lisaajal eksiti aga liiga palju ning Heidelberg teenis lõpuks 88:83 võidu. Kõigi võistlussarjade peale on Rannula meeskond nüüd kaotanud kuus kohtumist järjest.

"Ma ei tea, kuidas seda kolmandat veerandaega selgitada," rääkis Rannula mängujärgsel pressikonverentsil. "Meie jaoks on sellel hooajal eduseisus mängimine olnud suureks probleemiks. Midagi juhtus, kaotasime enesekindluse ja pärast seda olime nagu uppuv laev. Ei saanud korvi alt sisse, ei tabanud vabaviskeid, kartsime üldse visata. Uskumatu. Meie jaoks on nüüd [Meistrite liigas] kõik, peame keskenduma Poola liigale," sõnas pettunud eestlane.

Koguni 43 minutit platsil rassinud Graves viskas 35-protsendiliselt tabanud Legia parimana 19 punkti, veel neli meest jõudsid kahekohalise punktiskoorini ning Shane Hunteril jäi üks lauapall puudu kaksikduublist. Michael Weathers kerkis 23 punktiga üleplatsimeheks.

Legia sai A-grupis kaks võitu ja neli kaotust, kolmapäevane kaotus lülitas nad ka edasisest konkurentsist, sest Promitheas võitis kodusaalis Rytast 111:95. Leedu klubi lõpetas alagrupiturniiri nelja võidu ja kahe kaotusega, nii Heidelberg kui Promitheas said kolm võitu ja kolm kaotust.