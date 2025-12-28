Rannula ja Legia said tabeliliidrilt suure kaotuse

Pärast tasavägist avaveerandit haaras kodumeeskond Gdynia kohe teise perioodi alguses 12-punktilise edu ja Legiat enam ohtlikult lähedale ei lubanudki. Kolmanda veerandaja lõpus ja neljanda alguses viskasid võõrustajad seisult 69:57 kaheksa punkti järjest, viimased kümme minutit võideti 32:16.

Legia tabas oma viskeid 35-protsendiliselt (23/65), lauavõitlus kaotati 32:45 ja Gdynia 29 resultatiivse söödu kõrval andsid külalised vaid 12 tulemuslikku söötu. Race Thompson viskas Legia kasuks 14 ja endine Kalev/Cramo mängujuht Ben Shungu 13 punkti, üleplatsimees oli Jakub Garbacz 22 punktiga.

Kaks eelmist mängu võitnud Rannula hoolealused on tabelis kaheksa võidu ja viie kaotusega jätkuvalt kolmandal kohal. Gdynia on tabeliliidrina kogunud kümme võitu ja kolm kaotust.