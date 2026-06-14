Rannula klubi asus finaalseeriat juhtima

Legia kaotas finaalseeria esimese kohtumise, aga võitis kaks järgmist. Meistriks tulekuks on vaja teenida neli võitu.

Kahes eelmises finaalseeria kohtumises osalenud Matthias Tass sedapuhku Legia koosseisu ei kuulunud.

Prantslane Carl Ponsar viskas võitjate parimana 22 punkti ja võttis 13 lauapalli. Andrzej Pluta panustas seitsme resultatiivse sööduga. Kaotajate parim oli 14 silmaga Chavaughn Lewis.

Kohe alguses ohjad haaranud Legia juhtis mängu kindlalt algusest lõpuni. Teisel poolajal õnnestus Zielana Goral mõnel üksikul juhul saada vahe väiksemaks kui kümme punkti.

Eesti treener Heiko Rannula tüüritav Varssavi Legia alistas Poola meistrivõistluste finaalseerias Zielona Gora 79:63 (18:7, 21:23, 22:17, 18:16) ja asus seeriat kaks-üks juhtima.

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