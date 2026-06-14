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Rannula klubi asus finaalseeriat juhtima

Korvpall
Andrzej Pluta ja Heiko Rannula
Andrzej Pluta ja Heiko Rannula Autor/allikas: Legia Kosz
Korvpall

Eesti treener Heiko Rannula tüüritav Varssavi Legia alistas Poola meistrivõistluste finaalseerias Zielona Gora 79:63 (18:7, 21:23, 22:17, 18:16) ja asus seeriat kaks-üks juhtima.

Kohe alguses ohjad haaranud Legia juhtis mängu kindlalt algusest lõpuni. Teisel poolajal õnnestus Zielana Goral mõnel üksikul juhul saada vahe väiksemaks kui kümme punkti.

Prantslane Carl Ponsar viskas võitjate parimana 22 punkti ja võttis 13 lauapalli. Andrzej Pluta panustas seitsme resultatiivse sööduga. Kaotajate parim oli 14 silmaga Chavaughn Lewis.

Kahes eelmises finaalseeria kohtumises osalenud Matthias Tass sedapuhku Legia koosseisu ei kuulunud.

Legia kaotas finaalseeria esimese kohtumise, aga võitis kaks järgmist. Meistriks tulekuks on vaja teenida neli võitu.

Seeria neljas mäng toimub esmaspäeval, 14. juunil taas Zielona Goras.

Toimetaja: Siim Boikov

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