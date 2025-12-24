Böckler kerkis oma klubi resultatiivseimaks, aga Rannula võitis ikkagi

Tiitlikaitsja Legia võitis tabeli punase laterna Krosno vastu avaveerandi 23:11 ja oli kohe teise veerandaja alguses ees 18 punktiga, ent külalismeeskond jõudis otsustava perioodi alguses kolme punkti kaugusele. Sellele järgnenud kahene ja kolm tabavat vabaviset viisid Legia aga lõplikult eest.

Race Thompson viskas Legia kasuks 18 punkti ja lisas kümme lauapalli, Carl Ponsar toetas teda 17 punkti ja kaheksa lauapalliga ning Jayvon Graves panustas 13 punktiga. Krosno resultatiivseimaks kerkis Böckler, kelle arvele jäi 12 punkti (visked väljakult 3/11, vabavisked 4/4), kaks lauapalli ja üks korvisööt.

Laupäeval kuuemängulise kaotusteseeria lõpetanud Legia jagab tabelis Wroclawi Slaskiga teist-kolmandat kohta, liider Gdynia on võitnud ühe mängu enam. Krosnol on tabelis kaks võitu ja kümme kaotust.