X!

Böckler kerkis oma klubi resultatiivseimaks, aga Rannula võitis ikkagi

Korvpall
Heiko Rannula
Heiko Rannula Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Poola korvpalli kõrgliigas läksid teisipäeval vastamisi Varssavi Legia ja Krosno. Heiko Rannula juhendatavad alistasid Leemet Böckleri koduklubi 82:68.

Tiitlikaitsja Legia võitis tabeli punase laterna Krosno vastu avaveerandi 23:11 ja oli kohe teise veerandaja alguses ees 18 punktiga, ent külalismeeskond jõudis otsustava perioodi alguses kolme punkti kaugusele. Sellele järgnenud kahene ja kolm tabavat vabaviset viisid Legia aga lõplikult eest.

Race Thompson viskas Legia kasuks 18 punkti ja lisas kümme lauapalli, Carl Ponsar toetas teda 17 punkti ja kaheksa lauapalliga ning Jayvon Graves panustas 13 punktiga. Krosno resultatiivseimaks kerkis Böckler, kelle arvele jäi 12 punkti (visked väljakult 3/11, vabavisked 4/4), kaks lauapalli ja üks korvisööt.

Laupäeval kuuemängulise kaotusteseeria lõpetanud Legia jagab tabelis Wroclawi Slaskiga teist-kolmandat kohta, liider Gdynia on võitnud ühe mängu enam. Krosnol on tabelis kaks võitu ja kümme kaotust.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

13:18

Kadrina ja Haljala derbimäng tõi esiliigas saali ligi 2000 inimest

11:24

Flagg näitas potentsiaali, Spurs alistas taas Thunderi

10:54

Asi püstitas Belgias punktirekordi, Bratkalt võimas kaksikduubel

10:31

Böckler kerkis oma klubi resultatiivseimaks, aga Rannula võitis ikkagi

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Kalev/Cramo lõpetas aasta kindla koduvõiduga Uuendatud

23.12

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

23.12

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

22.12

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

22.12

Schröder röövis Rocketsilt võidu lõpusekundite korviga

21.12

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti

21.12

Asi tegi Belgia kõrgliigas hooaja parima etteaste

21.12

Durant ja Rockets lõpetasid pingelises mängus Nuggetsi võiduseeria

21.12

Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

20.12

Rannula ja Legia said viimaks võidurõõmu maitsta

videod

sport.err.ee uudised

13:18

Kadrina ja Haljala derbimäng tõi esiliigas saali ligi 2000 inimest

12:26

EJL kutsus Vene klubide rahastamise teemal kokku erakorralise üldkogu

11:54

Jürgens sai Albaania kõrgliigas kirja esimese täismängu

11:24

Flagg näitas potentsiaali, Spurs alistas taas Thunderi

10:54

Asi püstitas Belgias punktirekordi, Bratkalt võimas kaksikduubel

10:31

Böckler kerkis oma klubi resultatiivseimaks, aga Rannula võitis ikkagi

09:40

Põlvas toimub pühadehõnguline käsipalliturniir

23.12

HC Panteri aasta lõppes kaotusega Jelgavas

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg! Uuendatud

23.12

Kalev/Cramo lõpetas aasta kindla koduvõiduga Uuendatud

23.12

ETV spordisaade, 23. detsember

23.12

Tour de Ski eelmise hooaja teine mees tänavu ei stardi

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

loetumad

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

23.12

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

23.12

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

23.12

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo