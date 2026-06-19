Meistritiitlist sekundi kaugusel olnud Legia kaotas lõpusireeni kõlades

Heiko Rannula ja Matthias Tassi koduklubi Varssavi Legia oli sekundi kaugusel teisest järjestikusest Poola meistritiitlist, kuid Zielona Gora mängumehe imeline kaugvise viis finaalseeria otsustavasse seitsmendasse mängu.

Legia jäi võõrsil toimunud kohtumises tagaajaja rolli ning teisel veerandil paisus Zielona Gora edu lausa 16-punktiliseks, kuid poolajapausiks jõudis Legia viie punkti kaugusele. Võõrustaja juhtis terve kolmanda veerandi ning otsustavale veerandile mindi Zielona Gora 58:50 eduseisul.

Siis sai Legia hoo sisse ning jõudis viis minutit ja 49 sekundit enne lõpusireeni 13:5 spurdi toel viigini, saavutades järgmise kahe minutiga 70:66 eduseisu. Zielona Gora ei lubanud külalistel aga liialt kaugele ette rebida ning läks 54 sekundit enne mängu lõppu juhtima 73:72.

Liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Legia tagamees Andrzej Pluta eksis järgmisel rünnakul viskel. Sama juhtus ka Zielona Gora rünnakul, kuid Filip Matczak haaras ründelaua, misjärel tehti tagamängijale viga. Poolakas eksis aga mõlemal viskel ning Legia sai palli tagasi neljaks sekundiks. Eesti korvpallikoondise treener Heiko Rannula skeemitas viskele ameeriklase Dominic Brewtoni, kes pääses korvi alla ning viis Legia sekund enne lõpusireeni juhtima 74:73.

Zielona Gora mängis siis viskele ameeriklase Conley Garrisoni, kes tabas keerulise kolmese ning vormistas sellega võõrustajale suurepärase 76:74 (17:12, 18:18, 23:20, 18:24) võidu.

Carl Ponsar viskas Legia resultatiivseimana 15 punkti, lisaks haaras ääremängija kaheksa lauapalli. Legia viimase korvi visanud Brewton toetas 14 silma ja viie tulemusliku sööduga, Ojars Silinš lisas omalt poolt 12 punkti. Uskumatu võiduviske tabanud Garrison lõpetas kohtumise 17 punkti, kuue lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga.

Finaalseeria on pärast kuut mängu viigis kolm-kolm, otsustav seitsmes kohtumine toimub pühapäeva õhtul Varssavis.