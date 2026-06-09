Rannula ja Tass kaotasid Poolas finaalseeria avamängu lõpusekundite viskest

Kodumeeskond Legia seisis mängu alguses kaitses hästi ja Zielona Gora jõudis esimese korvini alles 3.21 pärast lahtiviset, Legia võitis avaveerandi küll kaheksa punktiga, aga külalismeeskond jõudis teise veerandaja lõppfaasis viigini.

Kolmandal veerandajal lubasid Rannula hoolealused vastasmeeskonnal 13 kahepunktiviskest tabada vaid kolm ja jälle suurenes edu kaheksale silmale, ent lõplikult ei suutnud Legia eest minna ja nii kujunes kohtumise lõpp väga tasavägiseks.

36 sekundit enne lõpusireeni tabas Jayvon Graves Legia 69:72 kaotusseisus olles kaugviske ja tõi tabloole viigi, Zielona Gora rünnakul ajas Chavaughn Lewis Legia kaitsjatel jalad sõlme ning viis külalised taas kahe punktiga ette.

Tass teenis siis viis sekundit enne lõppu kaks vabaviset, tabas külmavereliselt mõlemad, aga Zielona Goral oli veel aega, et Lewis viskele saata ning ameeriklase kolmene 1,8 sekundit enne mängu lõppu tõi külalismeeskonnale finaalseeria avamängus võidu.

Graves vedas Legiat 28 punkti ja kümne lauapalliga, Tass lisas olulistele vabavisetele veel ühe kahepunktiviske ning lõpetas mängu viie punkti, kahe lauapalli ja ühe korvisööduga. Lewis kogus 15 punkti. Finaalseeria teine mäng toimub Varssavis kolmapäeval.