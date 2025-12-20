Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

Serviti edumaa hakkas kasvama alates 11. minutist, mil Jürgen Rooba viis Põlva meeskonna 6:4 juhtima. Seejärel hakas edu stabiilselt suurenema: 15. minutil viskas Kermo Saksing seisuks 9:5 ja 19. minutil tegi Läti leegionär Arturs Meikšans skooriks 11:6. Esimene poolaeg lõppes seisuga 16:10 Servitile.

Serviti juhtimine jätkus ka hoolimata ründemõõnast teisel poolajal. 37. minutiks oli mäng jõudnud seisuni 18:15, kuid Serviti püsis ees. Jürgen Lepasson võttis Eston Varuskilt taktikepi üle ning ei lasknud mängul viiki joosta. 47. minutiks juhiti Jürgen Rooba ja Hendrik Varuli väravatest 22:17. Serviti sai realiseerimise käima ning võitis kohtumise 31:21.

Serviti resultatiivseim oli Jürgen Rooba viie väravaga, neli väravat lisasid Hendrik Varul, Kermo Saksing ja Mathias Rebane.

"Esimese poolaja algus polnud kõige parem. Meil puudus kiirus. Teisel poolajal oli probleeme realiseerimisega, kuid saime mängu jooksma ning vastane vajus viimasel kümnel minutil ära. Üldiselt on oluline lõppresultaat," kommenteeris peatreener Kalmer Musting. "Homme on võitu vaja."

Pühapäeval võõrustab Serviti Leedu VHC Šviesat.