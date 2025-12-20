X!

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

Käsipall
Põlva Serviti
Põlva Serviti Autor/allikas: Laura Plakso/Põlva Serviti
Käsipall

Sel nädalavahetusel peab Põlva Serviti aasta viimaseid mänge, võõrustades Leedu klubisid Balti liigas. Nädalavahetuse kuulutas alanuks vastasseis Pieno Pasvalio žvaigždesiga, keda võideti 31:21 (16:10).

Serviti edumaa hakkas kasvama alates 11. minutist, mil Jürgen Rooba viis Põlva meeskonna 6:4 juhtima. Seejärel hakas edu stabiilselt suurenema: 15. minutil viskas Kermo Saksing seisuks 9:5 ja 19. minutil tegi Läti leegionär Arturs Meikšans skooriks 11:6. Esimene poolaeg lõppes seisuga 16:10 Servitile.

Serviti juhtimine jätkus ka hoolimata ründemõõnast teisel poolajal. 37. minutiks oli mäng jõudnud seisuni 18:15, kuid Serviti püsis ees. Jürgen Lepasson võttis Eston Varuskilt taktikepi üle ning ei lasknud mängul viiki joosta. 47. minutiks juhiti Jürgen Rooba ja Hendrik Varuli väravatest 22:17. Serviti sai realiseerimise käima ning võitis kohtumise 31:21.

Serviti resultatiivseim oli Jürgen Rooba viie väravaga, neli väravat lisasid Hendrik Varul, Kermo Saksing ja Mathias Rebane.

"Esimese poolaja algus polnud kõige parem. Meil puudus kiirus. Teisel poolajal oli probleeme realiseerimisega, kuid saime mängu jooksma ning vastane vajus viimasel kümnel minutil ära. Üldiselt on oluline lõppresultaat," kommenteeris peatreener Kalmer Musting. "Homme on võitu vaja."

Pühapäeval võõrustab Serviti Leedu VHC Šviesat.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

käsipalliuudised

19:55

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

16:50

Mistra lõpetas aasta võidukalt

17.12

Käsipalli meistriliigas üllatusi ei sündinud, Mistra jätkab võitmatuna

14.12

Norra tuli veteranist väravavahi viimases mängus maailmameistriks

14.12

Serviti sai Balti liigas suure võidu

14.12

Eesti käsipalliklubid alustasid kodust nädalavahetust võidukalt

12.12

Norra oli võõrustaja Hollandist selgelt parem ja läheb finaalis kokku Saksamaaga

12.12

Mistra võõrustab nädalavahetusel Balti liiga liidrit

11.12

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

11.12

Mella sai võõrsil Tabasalust jagu

11.12

Kindel võit viis tiitlikaitsja Prantsusmaa nelja hulka

11.12

Kehra alistas meistriliigas Viimsi

10.12

Pidurdamatu Norra jõudis MM-il poolfinaali

07.12

Põlva Serviti tuli 15. korda Eesti karikavõitjaks

06.12

Käsipalli karikavõitja selgitavad pühapäeval Serviti ja Viljandi

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:55

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

19:37

Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest Uuendatud

19:26

Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

18:31

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

17:59

Luik: nõlvadega sõbrunemiseks võibki minna mitu aastat

17:33

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

17:31

Kalev/Cramo kutsub aasta viimastel kodumängudel pealtvaatajaid head tegema

16:50

Mistra lõpetas aasta võidukalt

16:48

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

15:43

Von Allmen sai Odermattilt revanši

15:07

Jürgens kuulus teist korda algkoosseisu

14:26

Hütter avas võiduarve, Vonn taas pjedestaalil

13:53

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

13:31

Ken Kallaste lõpetas mängijakarjääri ja liitus Levadia treeneritetiimiga

12:48

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

loetumad

17:33

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

13:53

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

16:48

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi Uuendatud

09:05

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

08:35

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

19.12

Zunte jäi MK-etapil ülinapilt teise laskumise võiduta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo