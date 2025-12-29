Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

31-aastaselt elu parimasse vormi tõusnud Tribuntsov krooniti Poolas 50 m seliliujumises Euroopa lühiraja meistriks. "Pean kurvastusega tõdema, et on küll elu muutunud!" rääkis Tribuntsov ERR-ile "Spordiaasta tähed 2025" auhinnagalal. "Natuke kreisimaks [hullumeelsemaks] on kõik läinud. Eks see on osa spordist, käib asja juurde. Loodame, et see annab ujumisele vaid indu juurde."

Tribuntsov tõdes, et tähelepanu talle eriti ei meeldi. "Jällegi, see on osa spordist, aga ma arvan, et tulin sellega hästi toime: põgenesin suhteliselt kiiresti maale ära, veetsin oma jõulud pere juures ja nautisin looduse hüvesid!"

"Trenni ei ole ma veel teinud, olen lasknud tervisel kosuda, aga vees oli väga hea olla," sõnas Tribuntsov tiitlivõistlustele järgnenud esimeste ujumiste kohta. "Ootan juba huviga uut aastat. Minu unistus on ikkagi kunagi see teatemedal ära võtta ja selleks on vaja nelja tugevat ujujat. Loodan, et Eesti ujumine kasvab ja sellega tulevad ka medalid!"