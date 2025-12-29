X!

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

Ujumine
Foto: Kuvatõmmis
Ujumine

Detsembri alguses Euroopa meistriks kroonitud ujuja Ralf Tribuntsov pidi aasta meessportlase hääletusel leppima teise kohaga.

31-aastaselt elu parimasse vormi tõusnud Tribuntsov krooniti Poolas 50 m seliliujumises Euroopa lühiraja meistriks. "Pean kurvastusega tõdema, et on küll elu muutunud!" rääkis Tribuntsov ERR-ile "Spordiaasta tähed 2025" auhinnagalal. "Natuke kreisimaks [hullumeelsemaks] on kõik läinud. Eks see on osa spordist, käib asja juurde. Loodame, et see annab ujumisele vaid indu juurde."

Tribuntsov tõdes, et tähelepanu talle eriti ei meeldi. "Jällegi, see on osa spordist, aga ma arvan, et tulin sellega hästi toime: põgenesin suhteliselt kiiresti maale ära, veetsin oma jõulud pere juures ja nautisin looduse hüvesid!"

"Trenni ei ole ma veel teinud, olen lasknud tervisel kosuda, aga vees oli väga hea olla," sõnas Tribuntsov tiitlivõistlustele järgnenud esimeste ujumiste kohta. "Ootan juba huviga uut aastat. Minu unistus on ikkagi kunagi see teatemedal ära võtta ja selleks on vaja nelja tugevat ujujat. Loodan, et Eesti ujumine kasvab ja sellega tulevad ka medalid!"

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ujumisuudised

11:47

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

09:19

Jefimova: ma ei tea, mis tegusid hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!

08:20

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

28.12

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

28.12

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

21.12

Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

21.12

Palvadre: kui naudid, siis tulevad spordis ka väga head tulemused

20.12

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

19.12

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

18.12

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

12.12

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

08.12

FOTOD | Euroopa meistrid Jefimova ja Tribuntsov saabusid kodumaale

08.12

Tribuntsov: nüüd saan lõpuks teada, mida Eneli tunneb

08.12

Jefimova: väga lahe on maailmarekordinaisele ära panna

08.12

Vaid kaks ujumisriiki said Eestist rikkalikuma kullasaagi

07.12

Henry Hein: järgmisel suvel on Eneli pikaraja EM-il üks favoriitidest

07.12

Jefimova: Ralfi medal andis mulle motivatsioonilaksu

sport.err.ee uudised

12:20

Esmakordselt välja antud aasta liikumisteo auhinna teenis Kopli Sörk

11:47

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

11:11

Endine noortekoondislane sai taas raske põlvevigastuse: ma arvan, et see on lõpp

10:14

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

09:45

Leonard viskas 55 punkti ja aitas Clippersi neljanda järjestikuse võiduni

09:19

Jefimova: ma ei tea, mis tegusid hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!

08:55

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

08:20

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

00:50

Rahvahääletus: Jefimova võitis mäekõrguse eduga

00:14

Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

28.12

Hermet korvpallikoondise aastast: kirss tordile jäi panemata

28.12

Alaliit loodab OM-ile saata üheksa murdmaasuusatajat

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

28.12

ETV spordisaade, 28. detsember

28.12

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

28.12

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

28.12

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

28.12

Aasta võistkonnaks valiti seitsmendat korda epeenaiskond

28.12

Legendaarne raadiohääl Erik Lillo nimetati Eesti Spordi Kuulsuste Halli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo