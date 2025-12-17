Alcarazi ja Ferrero kuue slämmivõiduni viinud koostöö lõppes

Maailma esireket Carlos Alcaraz andis teada, et tema koostöö senise juhendaja Juan Carlos Ferreroga on lõppenud.

2003. aastal Prantsusmaa lahtised võitnud ja seejärel ka maailma esireketiks kerkinud Ferrero töötas pärast mängijakarjääri lõppu endanimelises tenniseakadeemias, 2017. aastal juhendas ta seitse kuud Alexander Zverevit ning sai seejärel toona 15-aastase Carlos Alcarazi treeneriks.

"Tänan sind, et täitsid minu lapsepõlveunistused. Alustasime seda teekonda, kui olin veel laps ning oled kogu selle aja mind saatnud. Olen iga sammu väga nautinud," kommenteeris Alcaraz sotsiaalmeediasse tehtud postituses.

Kaasmaalase juhendamisel on Alcaraz kahel korral võitnud nii Wimbledoni, Prantsusmaa kui USA slämmiturniiri. Kokku tõi koostöö Alcarazile 24 tiitlit.