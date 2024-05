Legendaarne Itaalia autotootja naaseb rallimaailma

Lancia hakkab välja arendama Rally4 nõuetele vastavat kaherattaveolist ja 1,2-liitrise turbomootoriga Ypsiloni. Esiveoliste Rally4 autode jaoks hetkel MM-sarjas ametlikku võistlusklassi ei ole, kuid EM-sarjas ja enamikes rahvussarjades siiski on.

"Alates tänasest hakkavad paljude fännide ja rallientusiastide südamed taas lööma, sest Lancia naaseb rallimaailma. Uut ajastut iseloomustavad ambitsioonikus, pragmaatilisus ja tagasihoidlikkus, mis on kooskõlas meie brändi missiooni ja DNA-ga," seisis Itaalia autotootja pressiteates.

1991. aastal rallimaailmast taandunud Lancia on võitnud autoralli MM-sarjas neli sõitjate MM-tiitlit ja kümme tootjate MM-tiitlit. Lancia roolis on maailmameistriks tulnud soomlane Juha Kankkunen (1987, 1991) ja itaallane Miki Biasion (1988, 1989). Rallivõitude arvestuses on Lancia 73 triumfiga neljas, esikolmiku moodustavad Citroën (102), Ford (94) ja Toyota (87).

Praeguseks pole veel teada, millal täpsemalt Lancia ralliteedele naaseb.

