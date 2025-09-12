X!

Ametlik: Lancia naaseb Rally2 autoga MM-sarja

Itaalia autotootja Lancia kinnitas, et naaseb autoralli MM-sarja järgmise hooaja avaralliks Monte Carlos uue Ypsilon Rally2 autoga.

Sel aastal avalikustas legendaarne autotootja Lancia, et hakkab 33-aastase vahe järel taas ralliautosid ehitama ning on tänavu Rally4 nõuetele vastava Ypsiloniga ka erinevatel võistlustel osalenud. Muuseas sai uue autoga sõita ka eestlane Jaspar Vaher.

Tšilli MM-ralli eel teatas aga Lancia, et naaseb järgmisel hooajal MM-sarja ning paneb hooaja avaralliks Monte Carlos välja Ypsiloni Rally2 auto. "Sosinad puhusid tõtt: uus Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale teeb oma debüüdi ning toob Lancia rallivõitude legendaarse hinge tänasesse mootorisporti," teatas autotootja.

"Ja see on alles algus," lisas Lancia.

Lancia on MM-sarja ajaloo kõige võidukam võistkond, aastail 1974-1992 võitis tiim kümme tootjate tiitlit ning Sandro Munari (1977), Juha Kankkunen (1987, 1991) ja Miki Biasion (1988 ja 1989) tulid maailmameistriks. Lancia osales MM-sarjas veel 1993. aastal, kuid loobus seejärel. Nii Toyotal kui Citröenil on kaheksa tootjate tiitli, Toyota lisab tänavusel hooajal tõenäoliselt ka üheksanda.

Rallifännid hoiavad Lancia autosid ülimalt suure au sees, tootja võitis MM-tiitli Stratose, Rally 037 ja Delta autodega. Rally 037 on ühtlasi viimane tagaveoline auto, millega MM-sari võideti, nelikveolise Deltaga võideti lausa kuus tootjate tiitlit järjest.

Autotootja pole rohkem infot avalikustanud, aga WRC muudab 2027. aastast tehnilisi regulatsioone ning plaanib teha MM-sarja tootjatele lihtsamini kättesaadavaks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

