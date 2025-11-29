Servitil jäi Balti liiga liidri alistamisest pisut puudu

Serviti võitis avapoolaja ühe väravaga ja oli teise poolaja alguses paaril puhul ka kahe väravaga peal, aga seepeale tegi Dragunas neli-null spurdi. Viimane viigiseis tablool oli 24:24, sealtpeale hoidis Leedu klubi ühe-kahe-kolmeväravalist edu.

Serviti resultatiivseim oli seitsme väravaga Hendril Varuk, kuue tabamusega panustasid Kermo Saksing ja Tõnis Kase. "Tänase kaotuse üks põhjuseid oli realiseerimine, mis nii võrdses mängus on oluline ja võibki valusalt kätte maksta," kommenteeris Saksing.

"Teiseks ei saanud me kaitses hakkama vastaste keskmängija pidurdamisega. Ta ei teinud ise küll suurt skoori, kuid tema lahendused tekitasid meil kaitses suuri probleeme. Homseks tuleb igal pool juurde panna, nii kaitses kui rünnakul."

Pühapäeval läheb Serviti vastamisi Kaunase Granitas-Karysega.

Eesti klubide osalusel peeti laupäeval veel kaks kohtumist: Viljandi alistas mainitud Granitas-Karyse 33:27 (16:13) ja Mistra sai jagu Pasvalyse Pieno žvaigždesi meeskonnast 25:19 (16:9).

Pühapäeval mängib Viljandi Pieno žvaigždesi ja Mistra VHC Šviesaga.