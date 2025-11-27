X!

Saksamaal hakati selgitama käsipalli naiste maailmameistrit

Käsipall
Käsipalli naiste MM: Saksamaa - Island
Käsipalli naiste MM: Saksamaa - Island Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / HMB Media
Käsipall

Kolmapäeval alguse saanud käsipalli naiste maailmameistrivõistluste avapäeval oli võidukas üks kahest võõrustajast ehk Saksamaa, kes alistas C-alagrupis Islandi 32:25 (18:14).

Saksamaa naiskond jõudis veerandfinaali nii eelmisel MM-il kui ka mullusel Pariisi olümpial, kuid tiitlivõistluste medaleid on neil sellest sajandist vaid üks - 2007. aasta MM-i pronks.

Teises C-alagrupi avamängus oli Serbia üle Uruguayst 31:19 (15:10). Samuti D-alagrupis alistas Hispaania koondis Paraguay 26:17 (15:9) ja Montenegro oli üle Fääri saarte esindusest 32:27 (15:13).

Tänavu Saksamaal ja Hollandil toimuv käsipalli MM on kolmandat korda 32 naiskonnaga. Ühena kolmest naiskonnast debüteeriv Fääri saared on kõigi aegade väiksem rahvus, kes finaalturniirile jõudnud. Nende kõrval mängivad esimest korda ka Šveits ja Egiptus.

Võistkonnad on jaotatud kaheksasse neljaliikmelisse alagruppi, kuid esimene sõel ei ole väga karm, sest vaid viimane ei pääse edasi vahegruppi. Samas kuueliikmelistest vahegruppidest jõuavad veerandfinaali üksnes kaks paremat.

Tiitlit kaitseb Prantsusmaa naiskond, kes oli kahe aasta eest toimunud finaalis üle Norrast 31:28. Värske maailmameister selgub 14. detsembril Rotterdamis.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

käsipalliuudised

10:33

Saksamaal hakati selgitama käsipalli naiste maailmameistrit

25.11

Eesti sai kaks uut Euroopa tippkategooria käsipallitreenerit

23.11

Soome klubi lõpetas Serviti euroteekonna

18.11

Mistra pääses viimasena finaalturniirile: see hooaeg tuleb eriti raskelt

17.11

SK Tapa/Team Kaitsevägi edenes kindlalt finaalturniirile

16.11

Serviti sai eurosarjas napi võidu

14.11

Mistra alistas tugeva lõpu toel Tapa

12.11

Serviti kerkis 22-väravalise võiduga meistriliiga ainuliidriks

11.11

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

10.11

Käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

10.11

Viljandi treener kaotusest Põlvale: ma ei saa mängijaid enam aidata

09.11

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

07.11

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

05.11

Mistra ja Kehra pidasid põnevuslahingu, Serviti võttis kindla võidu

02.11

Eesti käsipallikoondis võttis Soomelt revanši

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:05

Crvena zvezda jätkab Euroliiga liidrite seas

10:42

ERR alustab sel reedel talispordihooaja ülekannetega

10:33

Saksamaal hakati selgitama käsipalli naiste maailmameistrit

10:04

Lumelaudur Laura Anga alustas Hiinas MK-hooaega

09:53

RALLIBLOGI | Lätlane läks lõunapausile liidrina, Tänak neljas Uuendatud

09:35

Eesti kurlingunaiskond saavutas EM-il kaks olulist võitu

08:59

Detroidi võiduseeria katkes, Oklahoma City oma mitte

08:17

Pariisis löödi kaheksa väravat, Liverpool sai Anfieldil koslepi

26.11

David Luizist sai Meistrite liiga ajaloo teine vanim väravalööja

26.11

Võrkpalli karikavõistluste poolfinaalid algasid põnevusmängudega

26.11

ETV spordisaade, 26. november

26.11

Kilde lõpetab MK-etapil ligi kaks aastat kestnud vigastuspausi

26.11

Keila KK oli karikavõistlustel esiliigaklubiga hädas

26.11

Malõgina alistas esmakordselt maailma esisaja sekka kuuluva mängija

26.11

Petrõkina lõpetab neljapäeval Tallinnas võistluspausi

loetumad

09:53

RALLIBLOGI | Lätlane läks lõunapausile liidrina, Tänak neljas Uuendatud

26.11

VIDEO | Kreekas süüdati Milano Cortina olümpiatuli

26.11

FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

26.11

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

26.11

Lakers alistas staaride tugeva panuse toel linnarivaali

26.11

Veesaar tegi North Carolina eest võimsa kaksikduubli

25.11

Snuukrimängijad on tänavu imeliselt teravas hoos

26.11

Suusaliit kinnitas murdmaasuusatamise koondise Ruka MK-etapiks

26.11

Malõgina alistas esmakordselt maailma esisaja sekka kuuluva mängija

26.11

Aigro sai Faluni suurel mäel 26. koha, Kraft põrus teises voorus Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo