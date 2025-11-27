Saksamaal hakati selgitama käsipalli naiste maailmameistrit

Kolmapäeval alguse saanud käsipalli naiste maailmameistrivõistluste avapäeval oli võidukas üks kahest võõrustajast ehk Saksamaa, kes alistas C-alagrupis Islandi 32:25 (18:14).

Saksamaa naiskond jõudis veerandfinaali nii eelmisel MM-il kui ka mullusel Pariisi olümpial, kuid tiitlivõistluste medaleid on neil sellest sajandist vaid üks - 2007. aasta MM-i pronks.

Teises C-alagrupi avamängus oli Serbia üle Uruguayst 31:19 (15:10). Samuti D-alagrupis alistas Hispaania koondis Paraguay 26:17 (15:9) ja Montenegro oli üle Fääri saarte esindusest 32:27 (15:13).

Tänavu Saksamaal ja Hollandil toimuv käsipalli MM on kolmandat korda 32 naiskonnaga. Ühena kolmest naiskonnast debüteeriv Fääri saared on kõigi aegade väiksem rahvus, kes finaalturniirile jõudnud. Nende kõrval mängivad esimest korda ka Šveits ja Egiptus.

Võistkonnad on jaotatud kaheksasse neljaliikmelisse alagruppi, kuid esimene sõel ei ole väga karm, sest vaid viimane ei pääse edasi vahegruppi. Samas kuueliikmelistest vahegruppidest jõuavad veerandfinaali üksnes kaks paremat.

Tiitlit kaitseb Prantsusmaa naiskond, kes oli kahe aasta eest toimunud finaalis üle Norrast 31:28. Värske maailmameister selgub 14. detsembril Rotterdamis.