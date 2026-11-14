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Kanadal oli veerandfinaalis pigem keeruline, USA jalutas kindlalt edasi

Jäähoki MM
Jäähoki naiste MM. Kanada - Tšehhi
Jäähoki naiste MM. Kanada - Tšehhi Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki MM

Taanis jätkuvatel jäähoki naiste maailmameistrivõistlustel said reedel paika poolfinalistid. Kõik eeldatavad favoriidid jõudsid nelja parema hulka.

Ootamatult tasavägiseks osutus 13-kordse maailmameistri Kanada mäng Tšehhiga, keda võideti vaid 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). Mullusel MM-il alistati sama vastane 7:1 ja tänavusel olümpial 5:1.

Poolfinaalis läheb Kanada koondis vastamisi Rootsiga, kes oli samuti tasavägises kohtumises 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) üle Šveitsist. Ebba Svensson Traff pidi rootslannade väravasuul tegema siiski vaid üheksa tõrjet.

Kõige suurema võidu teenis Milano Cortina olümpiavõitja ja tiitlikaitsja USA, kes lülitas võõrustaja Taani konkurentsist lausa skooriga 14:0 (5:0, 5:0, 4:0). Nemad lähevad nelja seas kokku Soomega, kes alistas Saksamaa 6:0 (2:0, 1:0, 3:0).

Poolfinaalid leiavad aset pühapäeval, pronksimäng ja finaal esmaspäeval.

1990. aastast toimuvatel naiste maailmameistrivõistlustel on kõik senid tiitlid jaganud Kanada (13) ja USA (11). Muudest koondistest on vaid Soome korra finaalis olnud, kuid põhjanaabritel on koguni 15 pronksmedalit. Tiitlit kaitseb USA naiskond, kes mulluses finaalis alistas Kanada lisaajal 4:3.

Toimetaja: Siim Boikov

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