Tamm langes üksikmängus konkurentsist, aga saab võimaluse revanšiks

Tamm (ATP 923.) läks Eesti aja järgi kolmapäeva varahommikul vastamisi maailma edetabelis 677. kohta hoidva Sornlaksupiga, kes sai turniiriks teise asetuse.

Mehed vahetasid avasetis taimaalase juhtimisel geimivõitusid kuni Tamm seisul 3:3 esimest korda murdis ja siis 6:3 võidu vormistas. Eestlane saavutas teises setis lausa 4:1 edu, aga Sornlaksup kaevas august välja ning viis viie järjestikuse geimivõiduga kohtumise otsustavasse setti. Tamm jäi seal 1:3 kaotusseisu ning enam viigini ei jõudnudki, Sornlaksup vormistas kahe ja poole tunniga 3:6, 6:4, 6:2 võidu.

Sornlaksup kohtub teises ringis taanlase Sebastian Grundtvig Jorgenseniga (ATP 1775.).

Tamm jätkab siiski paarismänguturniiri, kus ta austraallase Chase Fergusoniga veerandfinaali pääses. Ta saab seal võimaluse Sornlaksupilt revanši võtta, tema partneriks kaasmaalane Thanapet Chanta.