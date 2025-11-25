X!

Rae võrkpallinaiskond kaotas tasavägise euromängu

Võrkpalli CEV Challenge Cupi 1/16-finaal: Rae Spordikool/Viaston – Praha Olymp
Rae Spordikool/Viaston võrkpallinaiskond võõrustas CEV Challenge Cupi 1/16-finaali avamängus Tšehhi klubi Praha Olympi, kellele jäädi tasavägises kohtumises 2:3 alla.

Olymp võitis avageimi 25:21. Teises geimis oli Rae 18:21 taga, võitis siis viis punkti järjest ja läks 23:21 juhtima, aga kaotas lõpuks geimi 24:26. Kolmandat geimi asus Rae 6:0 juhtima, aga geimilõpp läks jälle väga tasavägiseks. Rae juhtis 24:21, Olymp jõudis veel punkti kaugusele, aga lõpuks võttis Rae siiski 25:23 geimivõidu. Neljas geim kulges taas tasavägiselt, kuni 21:18 eduseisust võitis Rae neli punkti järjest ja viigistas 25:18 geimivõiduga üldseisu.

Otsustavas geimis läks Rae 5:2 ette, aga siis pääses omakorda Praha klubi 9:6 ette. Rae viigistas 10:10 ja 11:11, aga siis võitsid vastased kolm punkti järjest, teenides seega kolm matšpalli. Rae suutis need kõik päästa ja taas seisu viigistada, aga kahjuks jäi Olymp lõpuks siiski 16:14 peale.

Rünnakul väga ühtlaselt tegutsenud Rae resultatiivseimaks kerkis 21 punktiga (+13) Nette Peit, Liis Kiviloo lisas 19 silma (+18) ja 19 punkti (+8) kanti ka Silvia Pertensi arvele, Kristel Allorg panustas 14 punktiga (+11). Rae vastuvõtt oli 33 ja rünnak 37 protsenti, blokist saadi seitse punkti ja servil löödi kaheksa ässa ja tehti 12 viga.

Praha parim oli 26 punktiga (+17) Nicol Novotna. Tšehhi klubi vastuvõtt oli 50 ja rünnak 39 protsenti, blokist saadi 12 ja servilt 11 punkti (11 viga).

Rae alustas koosseisus Liis Marii Vilem, Kristel Allorg, Silvia Pertens, Nette Peit, Triinu Lamp, Liis Kiviloo, libero Lisandra Tatrik.

Korduskohtumine peetakse võõrsil 3. detsembril.

Toimetaja: Maarja Värv

