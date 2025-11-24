X!

Tatrik: meie kodupubliku toel on kõik võimalik

Võrkpall
Foto: ERR
Võrkpall

Rae Spordikool/Viaston võõrustab sel teisipäeval CEV Challenge Cupi 1/16-finaalis Tšehhi klubi Praha Olympi ning Rae juhendaja Raigo Tatrik ütles ERR-ile, et Rae saab arvestada avakohtumises tugeva koduväljakueelisega.

Rae Spordikool peab teisipäeval Jüri pallihallis Praha klubiga esimese kohtumise kahest, korduskohtumine toimub 3. detsembril.

Oktoobri alguses eurosarja avaringis Põhja-Makedoonia klubi Skopje Rabotnicki alistanud Rae kohtub teises ringis tugeva Tšehhi klubiga. "Praha on üks tugevamaid, kes Eestis viimasel ajal käinud on. Nad on tugevad, kindlasti kõvem kui Skopje. Ühtlasem, igalt poolt ohtlik. Kõik mängijad on. Aga oleme läbi vaadanud ja enam-vähem on mängijad teada," rääkis Tatrik ERR-ile.

"Eks tugevaid vastaseid on mul enne ka olnud, kindlasti see Tšehhi on tugev võistkond. Aga meie kodusaalis, publiku toel on kõik võimalik."

Rael on käsil väga tihe periood ning pühapäeval andis Viljandi Metall neile koduses meistriliigas korraliku lahingu. "Esimesed kaks geimi polnud sellised, nagu ootasime. Aga järgmise kolmega võime juba rahul olla. Oli rünnakul jõudu, kaitses tuli pall üles. Kolm viimast geimi andsid lootust, et seis on hea," rääkis juhendaja. "Olen proovinud koormust ka jagada nii palju kui võimalik, kahes viimases mängus põhikoosseisule rohkem anda, et mänguks valmis olla. Praeguses seisus tundub, et oleme valmis."

Tatrik rääkis, et Rae esisidemängija Julija Mõnnakmäe on operatsioonil ära käinud ning naaseb esmase prognoosi järgi võistkonna juurde jaanuaris. Tihe periood on aga aidanud juhendajal mängijaid, eriti noort sidemängijat Liis-Marii Vilemit, euromängudeks ette valmistada.

"See on koht, kus sa oled trenni teinud ja oled valmis, nüüd ta saab mängida kindlasti. Iga mäng, iga geim, iga minut väljakul on temale puhas enesekindlus," ütles juhendaja. "Loomulikult kõik ei tule nii välja nagu võiks tulla, aga sinnapoole me pürgime, et see ikkagi õnnestuks."

Rae Spordikool/Viaston Autor/allikas: Ott Kattel/volley.ee

Toimetaja: Kristjan Kallaste

