Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi

Jüris täismaja ees peetud kohtumises kujunes kõige tasavägisemaks teine geim, kus Rae asus juhtima 12:8, kuid Skopje jõudis peagi viigini (13:13). Punkt-punkti heitlus kestis seejärel lõpuni välja, aga kaalukausi kallutas enda kasuks Rae.

Rae resultatiivseim oli sel hooajal eriti heas hoos vasakukäeline temporündaja Kristel Allorg, kes tõi 19 punkti. Silvia Pertens lisas 11 ja Liis Kiviloo 10 silma. Vastuvõtt oli võitjatel 34-protsendiline, rünnak 39-protsendiline, blokist saadi viis ja servilt üheksa punkti ning eksiti üheksal pallingul.

Korduskohtumine toimub Rae kodusaalis juba kolmapäeval. Selle paari võitja kohtub järgmises ringis Praha Olympiga.