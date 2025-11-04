X!

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi

Võrkpall
Rae Spordikool/Viaston
Rae Spordikool/Viaston Autor/allikas: Ott Kattel/volley.ee
Võrkpall

Rae Spordikool/Viastoni võrkpallinaiskond pidas teisipäeval klubi ajaloo esimese euromängu, kui CEV Challenge Cup sarjas saadi kodusaalis jagu 14-kordsest Põhja-Makedoonia meistrist Skopje Rabotnickist 3:0 (25:15, 26:24, 25:18).

Jüris täismaja ees peetud kohtumises kujunes kõige tasavägisemaks teine geim, kus Rae asus juhtima 12:8, kuid Skopje jõudis peagi viigini (13:13). Punkt-punkti heitlus kestis seejärel lõpuni välja, aga kaalukausi kallutas enda kasuks Rae.

Rae resultatiivseim oli sel hooajal eriti heas hoos vasakukäeline temporündaja Kristel Allorg, kes tõi 19 punkti. Silvia Pertens lisas 11 ja Liis Kiviloo 10 silma. Vastuvõtt oli võitjatel 34-protsendiline, rünnak 39-protsendiline, blokist saadi viis ja servilt üheksa punkti ning eksiti üheksal pallingul.

Korduskohtumine toimub Rae kodusaalis juba kolmapäeval. Selle paari võitja kohtub järgmises ringis Praha Olympiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

21:26

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi

03.11

Oliver Venno tuli Kuveidi karikavõitjaks

03.11

Barrus ja Bigbank pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

03.11

Selveri diagonaalis nähakse suurt potentsiaali: materjal on olemas

02.11

Rae Spordikool läheb euromängule võidu pealt

02.11

Punase laterna alistanud Selver kerkis Balti liigas teiseks

02.11

Tartu Ülikool/Bigbank ei jätnud Audentesele võimalust

01.11

Pärnu alistas Šiauliai ja kerkis liidriks, Audentes avas võiduarve

31.10

Võrkpalli Balti liigas toimub nädalavahetusel tippude lahing

31.10

Põhimeestele puhkust andnud Tartu Bigbank oli Tallinna Ülikoolist kindlalt üle

30.10

Lüütsepp: ei ole nii, et sätime kevadeks oma asju

30.10

Pärnu alustas Aadu Luukase karikavõistlusi kindla võiduga

29.10

Selver alistas Balti liigas Võru ja möödus neist ka tabelis

29.10

Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

29.10

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

videod

sport.err.ee uudised

21:26

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi

21:00

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

20:42

Sabalenka alistas Pegula kolmes setis, Gauff säilitas edasipääsulootuse

20:09

Degerfors püsib Igoneni eksimusest hoolimata üleminekumängude kursil

19:35

Norra mäesuusatäht valmistub tagasitulekuks

18:57

Maple Leafs pööras kaotusseisu viimasel kolmandikul võiduks

18:27

Eestlased üritavad kurtide olümpial jätkata suurepärast seeriat

17:55

Suured spordialaliidud toetavad hasartmängumaksu langetamist

17:18

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

16:46

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

16:17

Seeman ja Strombachs jätkasid Monastiris võiduseeriat

15:46

Selgusid Eesti naiste jalgpallikoondise vastased MM-valikturniiril

15:16

Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile geimigi kaotamata

14:37

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

14:11

Norra jalgpallikoondise üks tähtedest Eesti vastu ei mängi

loetumad

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

13:34

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

08:59

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

02.11

Maailmameister Mulenok: siiamaani ei ole kohale jõudnud

03.11

Seksuaalkuritegudes süüdistatav Mehis Viru taotleb kokkuleppemenetlust

14:37

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

11:19

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo